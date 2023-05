La Sorbonne suspend la conférence d'une anthropologue qui devait présenter son enquête sur les Frères musulmans

L'anthropologue et chargée de recherche au CNRS Florence Bergeaud-Blackler a vu sa conférence prévue à la Sorbonne être suspendue pour des raisons de sécurité, alors qu'elle devait présenter son enquête sur les Frères musulmans.

La principale intéressée dénonce cette décision. La conférence de Florence Bergeaud-Blackler, chargée de recherche au CNRS et auteure du livre «Le Frérisme et ses réseaux : L'Enquête», a été annulée à la Sorbonne, pour des raisons de sécurité.

Dans un tweet posté ce mardi 9 mai, l'anthropologue a, en effet, indiqué que la Faculté de Lettres avait demandé la «suspension» de sa conférence sur le frérisme, initialement prévue ce vendredi 12 mai, dénonçant «ne pas avoir été contactée par la doyenne», à ce sujet.

En février dernier, Florence Bergeaud-Blackler avait confié à CNEWS que son «enquête de longue durée» portait sur le développement à l'international des Frères musulmans, dont elle «avait rencontré les premiers membres il y a plus de trente ans» et dont elle avait vu le mouvement s'étendre «au-delà des individus directement affiliés», ce qu'elle avait elle-même défini comme le frérisme.

On m'informe que la doyenne de la Faculté de Lettres de la Sorbonne a demandé la "suspension" de ma conférence sur le frérisme qui devait se tenir le 12 mai pour des raisons de "sécurité".





Elle ne m'a pas contactée.



Il n'y a pourtant eu aucune manifestation contre l'événement.

Invitée sur CNEWS dans l'Heure des Pros ce mercredi, elle a également déploré des menaces de mort à son encontre et de grandes difficultés pour exercer son travail de recherche. «J'ai reçu des calomnies, des injures et des menaces de mort», a-t-elle expliqué, s'insurgeant que des collègues universitaires ont pris ce pli à défaut de réfuter le travail.

«Le problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est qu'il est de plus en plus difficile de rendre compte de nos travaux, de les publier et de les rendre publics» a poursuivi Florence Bergeaud-Blackler, qui a également demandé à être reçue par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Sylvie Retailleau, à ce sujet.