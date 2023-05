Démission du maire de Saint-Brévin après l'incendie de son domicile : Emmanuel Macron et Elisabeth Borne affichent leur soutien à l'élu

Emmanuel Macron et la Première ministre Elisabeth Borne se sont émus ce jeudi de la démission du maire de Saint-Brévin suite à l'incendie criminel de son domicile intervenu en mars dernier.

Un départ qui suscite une vive émotion et en dit long sur le malaise exprimé par les maires de France.

Après la démission de Yannick Morez de sa fonction de maire de Saint-Brévin (Loire-Atlantique) inhérente à l'incendie criminel de son domicile et ses deux véhicules le 22 mars dernier, le chef de l'Etat et Elisabeth Borne ont tenu à lui apporter leur plein soutien.

«Les attaques contre Yannick Morez, maire de Saint-Brevin-les-Pins, et contre sa famille, sont indignes. A cet élu de la République, à son épouse et ses enfants, je redis ma solidarité et celle de la Nation», a écrit sur Twitter Emmanuel Macron.

Les attaques contre Yannick Morez, maire de Saint-Brevin-les-Pins, et contre sa famille, sont indignes. À cet élu de la République, à son épouse et ses enfants, je redis ma solidarité et celle de la Nation. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 11, 2023

«Ce qui s'est produit est très choquant», a affirmé de son côté la Première ministre depuis Salazie, sur l'île de la Réunion, où elle a commencé une visite de trois jours ce jeudi.

Elle a, par ailleurs, réaffirmé son souhait de «mieux protéger les maires», de «renforcer notre action pour intervenir plus tôt, pour pouvoir soutenir les maires pour repérer leurs difficultés et mieux les accompagner». Elisabeth Borne va proposer à Yannick Morez de le recevoir la semaine prochaine.

C'est le projet de déplacement près d'une école élémentaire du Centre d'accueil de demandeurs d'asile (Cada) ouvert dans la station balnéaire en 2016 après le démantèlement de la «jungle de Calais», qui a mis le feu aux poudres depuis plusieurs mois. Les opposants à ce déménagement avaient organisé une série de manifestations pour fait état de leur mécontentement.

Depuis trois ans, 1.000 maires ont déjà démissionné en France.