Morbihan : une île privée à vendre pour près de 3 millions d'euros

L'île privée de Fandouillec, dans le Morbihan, est à vendre. Il faudra toutefois débourser la coquette somme de 2,7 millions d'euros pour vivre dans ce cadre idyllique.

Un paysage de carte postale. Dans le Morbihan, la petite île de Fandouillec cherche un propriétaire. Nichée au cœur de la ria d'Etel, un bras de mer qui s'enfonce dans les terres, l'île de 3,6 hectares a de quoi faire rêver.

«Ce paradis repose au cœur d’une nature préservée et vous promet une vie loin du tumulte de la ville et du quotidien. La ria abrite de nombreuses espèces d’oiseaux, c'est un lieu magnifique et rare où vous pourrez vous ressourcer. Vous pourrez aussi organiser de belles excursions en kayak, paddle ou petit bateau à moteur et dériveurs. L'île dispose de sa propre plage et l'accès est facilité par un ponton», détaille l'agence Sotheby's Bretagne Sud qui met en vente le bien.

nombreuses îles privées

Dix minutes en bateau suffisent à rejoindre l'îlot et sa bâtisse tout confort de 140 m2. «Belle pièce à vivre d’environ 60 m2 avec cuisine dinatoire équipée et aménagée, salon-séjour cathédrale avec jolie vue sur la mer, 4 chambres, 3 salles d’eau», liste l'annonce.

Pour l'acquérir, il faudra débourser près de 3 millions d'euros, plus précisément 2.782.000 €.

Les îles privées sont nombreuses et particulièrement prisées en Bretagne. Au début du mois, c'est l'île de Roc’h ar Hon, dans les Côtes d'Armor, qui a été achetée pour plus d'un millions d'euros.