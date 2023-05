Prix des carburants : voici la liste des réseaux les moins chers

Le gouvernement a dévoilé les données de différents réseaux de stations-service en France. Un classement des enseignes, de la moins chère à la plus chère, a été publié.

Le prix du carburant est encore élevé en France, contrairement à certains pays voisins, alors toute économie est bonne à prendre. Voici la liste des réseaux les moins chers.

Il y aurait 29 centimes d’écart entre l’enseigne de distribution de carburant la moins chère et la plus couteuse sur autoroute.

Selon les données révélées par le gouvernement et étudiées par Le Parisien, Shell est le réseau de stations-service qui distribue le carburant au prix le plus élevé.

Pour le diesel, le litre est vendu à 1,86 euros dans les stations-services situées en ville et 1,85 euros dans celles qui sont au bord des autoroutes. Un litre d’essence SP95-E10 coûte 2,05 euros en ville et un centime de moins sur autoroute.

Les enseignes de grande distribution sont celles qui vendent le carburant aux prix le plus bas dans l’Hexagone avec Leclerc en tête.

Le carburant, un «produit d’appel » pour la grande distribution

Leclerc se rapproche le plus possible du prix coûtant afin de rester le plus concurrentiel possible. Ainsi, le litre de diesel est distribué au prix de 1,61 euros en ville et 1,74 euros au bord des autoroutes.

L’enseigne présidée par Michel-Édouard Leclerc est aussi la moins chère en ce qui concerne l’essence SP95-E10. Le litre est vendu à 1,77 euros en ville et 1,91 euros pour les stations situées sur les autoroutes.

Et pour cause, pour ce genre d’enseignes, le carburant est un véritable «produit d’appel» qui pousse ensuite les clients à faire leur courses chez eux, puisqu’ils sont déjà sur place.

Néanmoins, une autre enseigne de grande distribution se retrouve au milieu du tableau malgré tout.

Il s’agit de Carrefour. Le diesel y est vendu à 1,67 euros le litre en ville et le SP95-E10 à 1,82 euros en ville et sur autoroute.

Quant à Total, les prix varient au sein même du groupe. Chez TotalEnergies, les consommateurs retrouvent le diesel à 1,75 euros en ville et à 1,80 euros sur les autoroutes par exemple.

Alors que chez les stations-service TotalEnergies Access, le coût est réduit. Le diesel est cette fois-ci à 1,63 euros en ville et à un centime plus cher lorsque la station est située sur une autoroute.

Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, et Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, ont une nouvelle fois demandé aux distributeurs de baisser leurs prix «au plus vite».