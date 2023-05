Fête des roses : les 5 sites incontournables où admirer cette fleur en France

Reine des fleurs, la rose est aussi celle qui séduit le plus les Français. En mai et juin, on a coutume de la célébrer. Voici cinq sites incontournables en France où l’on peut l’admirer (sans modération).

Le parc de Bagatelle

La fête des roses est une occasion rêvée pour découvrir les quelque 10.000 rosiers issus de 1.200 espèces différentes qui trônent dans le parc de Bagatelle, au cœur du bois de Boulogne. Les 3 et 4 juin, des jardiniers et autres professionnels prodigueront leurs conseils avisés en matière de plantations et guideront les visiteurs dans les roseraies. Une vente destinée au grand public sera également proposée.

Le domaine de Chaalis

Les amoureux de la «reine des fleurs» pourront se retrouver, du 9 au 11 juin, au domaine de Chaalis - que la peintre Nélie Jacquemart-André a légué à l’Institut de France - où plus de 150 exposants, dont des rosiéristes et des horticulteurs, seront réunis comme chaque année. Au cœur de ce lieu fleuri et chargé d'histoire, des expositions, des conférences, ainsi que des ateliers pratiques seront proposés pendant trois jours pour une parenthèse bucolique dans l’Oise. Cette 22e édition aura pour thème «La rose et la photographie», et sera parrainée par le journaliste, animateur et photographe Nikos Aliagas.

#Patrimoine|



Le nouveau site du Domaine de #Chaalis, propriété de l'@InstitutFrance, est en ligne. Venez découvrir sa chapelle présentée comme la « Sixtine de l’Oise », son « Musée Jacquemart-André », son parc et sa roseraie grâce aux visites virtuelles.

— Institut de France (@InstitutFrance) July 3, 2020

La roseraie de Saverne

Créée en 1898 par le rosiériste Louis Walter et la Société alsacienne et lorraine des amis des roses, la roseraie de Saverne qui se situe dans le Bas-Rhin, est la deuxième plus ancienne de France. À elle seule, elle compte pas moins de 5.000 plants de rosiers, lesquels représentent quelque 800 variétés. Le 18 juin, la rose y sera célébrée en grande pompe, avec notamment des cours de greffe et de taille.

Le parc de la Tête d’or

Si vous passez par Lyon, n’hésitez pas à vous rendre au parc de la Tête d’or, où se trouve notamment la roseraie internationale qui s’étend sur cinq hectares, et qu’il ne faut absolument pas rater au printemps si vous êtes amateurs de fleurs. Plus de 16.000 rosiers provenant de 450 variétés enchantent ce lieu lors de la floraison.

On peut aussi se promener dans la roseraie du jardin botanique qui offre une belle collection de rosiers sauvages, ou privilégier la roseraie de concours qui se focalise sur les roses nouvelles.

La roseraie de l’Haÿ-les-Roses

Dans le Val-de-Marne, aux portes de Paris, se trouve la plus vieille roseraie au monde, qui date de 1894 et fut imaginée par l’homme d’affaires Jules Gravereaux. C’est donc à l'Haÿ-les-Roses que l’on peut admirer 11.000 rosiers et une grande diversité d’espèces (plus de 2.000 variétés).

— ☼ nova adult era (@solskenva) May 27, 2022

Dans le cadre des rendez-vous aux jardins, des ateliers sur le thème «Les musiques dans le jardin» seront par ailleurs organisés le 4 juin.