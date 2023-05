Météo : voici les restrictions importantes prises par l’Hérault placé en alerte sécheresse

Cette année, la sécheresse des sols débute bien plus tôt que l’an passé. Alors que les nappes phréatiques ne se rechargent pas, le département de l’Hérault, placé en alerte, a pris certaines restrictions.

Des mesures nécessaires. Dès le début du mois mai, la sécheresse des sols avait déjà atteint le niveau qu’elle atteint habituellement à la fin du mois de juin. En raison du manque de pluie, presque tout le département de l’Hérault a donc été placé en alerte ou alerte renforcée à la sécheresse, a annoncé le préfet, ce vendredi 12 mai.

Aggravation de la #sécheresse dans l’#Hérault



pour préserver la ressource en eau, le @prefet34 a décidé de placer des bassins versants :



- en « alerte renforcée »



- en « alerte »



Les mesures de restriction sont consultables dans l’arrêtéhttps://t.co/tOCWve1yXn pic.twitter.com/QJIqMaD0ds — Préfet de l'Hérault (@Prefet34) May 12, 2023

C’est d’ailleurs via un communiqué que Hugues Moutouh a annoncé avoir «décidé de renforcer les restrictions sur les usages de l’eau dans le département». «Le manque de précipitations ne permet pas une recharge des nappes et maintient une sécheresse des sols équivalente à une situation normale de fin juin. Les débits des cours d’eau du département sont inférieurs à la moyenne de saison, voire très bas sur certains bassins-versants tels que l’Orb et l’Hérault. Les niveaux des nappes souterraines sont inquiétants, atteignant même par endroits des records bas pour la saison», a-t-il également précisé.

Plusieurs alertes mises en place

Trois niveaux d’alertes ont été instaurés. Le premier, situation d’alerte renforcée, concerne les bassins-versants de l’Hérault, de la Lergue, de l’Orb, du Jaur, du Vidourle ainsi que de la nappe astienne. Le second, situation d’alerte, a été appliqué pour le bassin-versant de la Mosson et du Lez. Quant aux autres zones du département, elles ont simplement été maintenues en vigilance.

Dans ces zones d’alerte, les consignes sont désormais strictes. Il est interdit de remplir les piscines privées et de laver les véhicules en dehors des stations de lavage qui recyclent l’eau. L’arrosage doit, quant à lui, se faire seulement entre 20h et 8h.

Dans les zones en alerte renforcée, des restrictions s’ajoutent à la liste précédente. Il est en plus, interdit de laver la voirie, d’arroser les jardins privés et publics, à l'exception des potagers. Certaines restrictions sont aussi en vigueur pour les usages sportifs, agricoles et industriels de l’eau. Jeudi 11 mai, le préfet avait par ailleurs, donné un avis défavorable concernant un projet de golf, afin de préserver la ressource en eau.