Vendée : la façade d'une mairie visée par des tirs de fusil

La mairie de Longeville-sur-Mer (Vendée) a été visée, dans la nuit de jeudi à vendredi, par des tirs de fusil. Un nouvel épisode de violence dans la triste série des attaques contre les représentants de l'État, quelques jours après la démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins.

Des élus plus ciblés que jamais. Ce vendredi, la maire de Longeville-sur-Mer, petite commune de Vendée non loin des Sables-d'Olonne, a annoncé sur Facebook que sa mairie avait été visée par des tirs de fusil la nuit précédente. L'édifice porte encore les stigmates de cette attaque à la chevrotine, qui a heureusement eu lieu à une heure où la mairie était fermée au public.

Des actes malveillants de plus en plus fréquents

Sur les photos dévoilées par l'élue, Annick Pasquereau, on découvre des fenêtres explosées par les tirs ainsi que de nombreux impacts sur la façade, derrière laquelle se trouvent les drapeaux français et européen. La maire s'est dite «indignée de cette situation de tirs sur un édifice public, symbole de la République et ce dans un contexte où le respect des valeurs de la République, des élus et des institutions, est fragilisé», dans un communiqué partagé sur le réseau social.

Le contexte évoqué par l'élue est celui d'une augmentation du nombre d'attaques contre les symboles de la République et leurs représentants. La semaine a notamment été marquée par la démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins (Loire-Atlantique) Yannick Morez, dont le domicile et les véhicules avaient été incendiés en mars dernier. La ville est sous tension depuis des mois en raison du projet de déplacer un Centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA), présent sur la commune depuis 2016 et le démantèlement de la «jungle de Calais», près d'une école maternelle.

Cette attaque contre la mairie de Longeville-sur-Mer intervient quelques jours seulement après une autre affaire pour le moins effrayante : la maire de Plougrescant, petite commune des Côtes-d'Armor, a porté plainte après avoir constaté que les freins de sa voiture avaient été sectionnés à l'aide d'une pince. Le gouvernement, qui a décidé de s'intéresser de près aux menaces contre les élus, a décidément fort à faire au court des prochains mois.