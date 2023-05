Loïk Le Floch-Prigent : «Emmanuel Macron est hors-sol, il ne connaît pas l'industrie»

Invité du Grand Rendez-Vous sur CNEWS, ce dimanche 14 mai, Loïk Le Floch-Prigent, ancien PDG de Gaz de France, a pointé du doigt le manque de connaissance d'Emmanuel Macron en matière d'industrie.

Une mauvaise façon de faire. Ce dimanche 14 mai, Loïk Le Floch-Prigent, ancien PDG de Gaz de France, a jugé qu'Emmanuel Macron était «hors-sol» et qu'il ne «connaissait pas l'industrie».

«L'industrie ne se développe pas avec de l'argent, des subventions, ou des intelligents qui disent comment faire», a-t-il indiqué sur le plateau du Grand Rendez-Vous de CNEWS.

Pour Loïk Le Floch-Prigent, le facteur déterminant dans l'industrie est de tenir compte de ce que «le client demande».

Pour rappel, le chef de l'Etat a annoncé jeudi que 700 millions d'euros allaient être engagés pour développer des formations aux «métiers d'avenir» ou «en tension» dans l'industrie, au «plus près du terrain». «On va accélérer massivement la formation aux métiers d'avenir de l'industrie», avec l'ouverture de 15.000 «nouvelles places» dès la rentrée 2023, a-t-il dit en présentant un plan de réindustrialisation de la France.

Soutenir les investissements

Emmanuel Macron a également exprimé son intention de relancer le programme Territoires d'industrie, qui soutient des investissements industriels susceptibles d'avoir un impact sociétal et économique fort dans des villes particulièrement touchées par la désindustrialisation.

Ce programme «va être relancé en faisant évoluer la carte des 149 territoires qui ont marché et nous allons investir 100 millions d'euros dès cette année», a indiqué le président de la République, qui souhaite ainsi appuyer «des projets de réindustrialisation à fort impact territorial» dans des territoires «encore plus en difficulté, plus loin encore».