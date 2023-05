Chèque énergie 2023 : voici les 21 départements qui vont le recevoir à partir de ce lundi

Adressé automatiquement par voie postale aux ménages éligibles, le chèque énergie va être envoyé dans vingt-et-un départements cette semaine.

Une nouvelle vague d’envoi du chèque énergie démarre. A compter de lundi 15 mai, et jusqu’au vendredi suivant, le 19 mai, de nouveaux ménages vont pouvoir bénéficier de ce soutien gouvernemental destiné à les aider à régler leur facture d’électricité et de gaz.

Alors que la campagne de distribution a démarré le 21 avril dernier, vingt-et-un départements sont ainsi concernés : le Finistère, l’Ille-et-Vilaine, le Morbihan, l’Indre-et-Loire, la Charente-Maritime, la Creuse, la Haute-Vienne, l'Ariège, la Haute-Garonne, les Pyrénées Orientales, le Tarn, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Mayenne et la Vendée.

D’après le calendrier des envois, à ces départements s’ajoutent aussi l’Eure-et-Loir, la Corse, la Guadeloupe, la Réunion, et la Gironde, qui eux sont concernés par un quatrième envoi. Enfin, pour la Martinique, il s’agira du troisième envoi.

Un délai de réception de quatre jours maximum

Les délais entre l’envoi des chèques et leur réception au domicile du bénéficiaire est compris entre deux et quatre jours. Acheminé automatiquement par voie postale aux foyers les plus modestes, le chèque énergie est nominatif. De plus, son montant varie de 48 à 277 euros.

Au total, 5,8 millions de foyers sont concernés par cette aide versée chaque année pour faire face à la flambée des prix de l’énergie. La dernière vague d’envoi s’achèvera le 30 mai prochain. En outre, les chèques peuvent être utilisés jusqu’au 31 mars 2024.