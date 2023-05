Un an d’Elisabeth Borne à Matignon : quel Premier ministre est resté le plus longtemps en fonction ?

Entrée en fonction il y a un an, le 16 mai 2022, Elisabeth Borne fête son premier anniversaire en tant que Première ministre ce mardi. Avec ses 365 jours en fonction, elle a déjà dépassé la longévité de certains de ses prédécesseurs, mais reste encore loin derrière le tenant du titre.

Beaucoup de choses se sont passées depuis l’arrivée d’Elisabeth Borne à Matignon. Onze utilisations de l’article 49.3, une séquence très tendue sur les retraites, des polémiques sur des pénuries de carburants… Ses premiers mois en fonction ont été plutôt mouvementés. Si de nombreux membres des oppositions ont souhaité son départ, Elisabeth Borne, avec le soutien d’Emmanuel Macron, est toujours en fonction, et fête ce mardi 16 mai son premier anniversaire à Matignon.

Elle avait en effet pris la succession de Jean Castex, Premier ministre pendant la période de la pandémie de Covid-19, qui avait annoncé sa démission au bout de deux ans. Bien qu’elle ne fête que ses 365 jours en fonction, Elisabeth Borne n’est pas à la dernière place du classement de la longévité des Premiers ministres de la Ve République. En effet, Pierre Bérégovoy (361 jours), Maurice Couve de Murville (345 jours), Edith Cresson (323 jours) et Bernard Cazeneuve (160 jours) ont eu un séjour plus court qu’elle à Matignon. Elle reste cependant pour l’heure en bas du classement.

C’est Georges Pompidou qui est resté le plus longtemps à la tête du gouvernement avec au total 2.279 jours passés à Matignon, soit plus de six ans. Suivent François Fillon (1.825 jours) pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, puis Lionel Jospin (1.799 jours) et Raymond Barre (1.730 jours).

Les socialistes brillent par la brièveté de leur passage

Néanmoins, ce sont les socialistes qui dominent, par leur brièveté, le bas du classement. Bernard Cazeneuve est resté 160 jours, soit un peu moins de 6 mois, à la tête du gouvernement durant le mandat de François Hollande après avoir été nommé en urgence pour remplacer un Manuel Valls (981 jours) engagé pour la primaire du PS.

Certains ont toutefois franchi la barre des deux ans en fonction, notamment Manuel Valls, Michel Rocard (1.100 jours), Pierre Mauroy (1.153 jours) et Lionel Jospin (1.799 jours). En moyenne, sous la Ve République, les Premiers ministres sont restés 996 jours en fonction, soit un peu plus de deux ans et demi. Reste à voir si Elisabeth Borne franchira ce cap.