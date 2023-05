Un enfant de 4 ans grièvement blessé après avoir été happé par un manège à la Foire du trône

Un enfant de 4 ans a été grièvement blessé dans un accident de manège le 30 avril dernier, à la Foire du Trône, installée dans le 12e arrondissement de Paris.

L'enfant risque toujours une amputation de son doigt. Un petit garçon de 4 ans a été grièvement blessé par un manège de la Foire du Trône le 30 avril dernier à Paris (12e arrondissement), selon une information de BFMTV.

Alors qu'il se trouvait avec sa tante dans l’attraction Crazy Fabrik, le garçonnet est tombé et a été happé par le mécanisme d'un tapis roulant. «Il est entraîné au bout du tapis et c’est instantané. Il est avalé par la machine et il hurle, il crie. On voit tout de suite qu’il y a quelque chose de très grave», a témoigné la tante chez nos confrères.

Un doigt arraché

Le doigt du petit garçon a été arraché, et plusieurs nerfs et artères ont été sectionnés, rapporte Le Parisien, indiquant qu'une autotransplantation de son doigt a été réalisée. Pour autant, la victime est toujours sous la menace d'une amputation. Sa famille a déposé plainte pour blessures involontaires, et une enquête a été confiée au commissariat du 12e arrondissement de Paris. «Un accident très rare» De leur côté, les représentants de la Foire du Trône ont annoncé avoir vérifié l'attraction quelque temps avant l'accident. Le manège est d'ailleurs récent. Sur le même sujetClermont-Ferrand : une femme tuée dans un accident de manège Lire

«C’est un accident dramatique. Les forains sont très tristes pour l’enfant et sa famille, mais c'est un accident très rare», a réagi la Foire du Trône auprès du Parisien. Le parc d'attractions restera installé sur la pelouse de Reuilly, dans le 12e arrondissement de Paris, jusqu’au 29 mai prochain.