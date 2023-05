«Fight clubs» clandestins organisés dans une école réputée à Toulouse : ce que l’on sait

Plusieurs élèves ont été filmés en train de s'affronter dans un collège de Toulouse (Haute-Garonne), lors de sessions de combats clandestins qui inquiètent les parents.

Faits isolés ou «fight clubs» clandestins ? Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux sur lesquelles ont voit des collégiens s'adonner à des combats dans un établissement de Toulouse ont soulevé une profonde inquiétude des parents d'élèves.

Comme l'indique La Dépêche, des collégiens ont reçu des vidéos de ces combats où les adolescents se donnent des coups de poing et de pied, organisés tous les vendredis, dès la mi-avril via des conversations sur WhatsApp. Sur ces documents consultés par le quotidien régional, les combattants sont encouragés par d'autres élèves du collège Pierre de Fermat, situé dans l'hypercentre de Toulouse, et réputé comme un bon établissement.

Selon cette même source, un membre de la fédération des parents d'élèves (FCPE) du collège a indiqué qu'une demande avait été formulée auprès de l'institution afin que les collégiens «soient responsabilisés et sensibilisés», tandis que les parents de ceux impliqués dans les affrontements ont été reçus par la direction.

Plusieurs d'entre eux ont témoigné chez nos confrères «de faits violents», tandis que certains interrogés par BFMTV devant leur collège ont évoqué «deux bagarres clandestines pour s'amuser».