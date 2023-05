Inflation : 24% des Français de moins de 40 ans en précarité alimentaire, selon une étude

24% des Français de moins de 40 ans seraient en situation de précarité alimentaire, révèle une étude publiée ce mercredi 17 mai par le Crédoc. Une proportion en forte augmentation en raison de l’inflation qui frappe le pays depuis plus d’un an.

Une précarité toujours plus importante. Selon une étude publiée ce mercredi 17 mai par le centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc), l’inflation galopante qui frappe la France depuis plus d’un an aurait conduit 24% des Français de moins de 40 ans dans une situation de précarité alimentaire. 16% des Français déclarent même ne pas manger à leur faim.

L’année 2022 a été marquée par une forte inflation, atteignant notamment plus de 14% pour les produits alimentaires en janvier 2023. Dans ce contexte, de plus en plus de personnes se sont tournées vers les structures d’aide alimentaire distribuant colis ou repas chauds. Ce recours plus fréquent à l’aide alimentaire suggère une hausse de la proportion de personnes en situation de précarité alimentaire.

En collaboration avec l’INRAE et l’université de Bordeaux, le Crédoc a mesuré la précarité alimentaire dans le cadre de son enquête «Conditions de vie et aspirations des Français». Les résultats montrent que la hausse de la précarité alimentaire s’est accélérée au second semestre 2022 et concerne désormais 16% des Français qui déclarent ne pas manger assez.

Augmentation de 4 points en 6 mois

Dans le détail, les personnes concernées cumulent souvent d’autres formes de fragilités, notamment vis-à-vis de leur santé ou de leur logement. On retrouve parmi elles des personnes dont les difficultés ont déjà pu être mises en évidence : les femmes, les plus jeunes, les personnes au chômage, et, d’une façon générale, celles aux plus faibles revenus. 24% des Français de moins de 40 ans se trouveraient ainsi en précarité alimentaire.

Par ailleurs, en moins de six mois, la part de ceux qui se privent de nourriture a augmenté de 4 points. L’enquête montre aussi que même lorsque les Français ont les moyens de manger à leur faim, presque 1 sur 2 confie quand même ne pas avoir accès à tous les aliments qu’il souhaiterait. La hausse spectaculaire des prix sur certains produits alimentaires combinée à la stagnation de leur salaire les conduit à se priver de viande, de poissons, ou encore de fruits et légumes.

corrélation entre revenu et précarité alimentaire

D’une façon générale, l’étude montre qu’indépendamment de l’âge, du sexe ou de la situation professionnelle, être en situation de précarité alimentaire est essentiellement lié aux revenus. Ce résultat suggère que les aides à destination des personnes en situation de précarité alimentaire pourraient prendre une forme simple telle qu’un transfert monétaire à destination des personnes à plus faible revenu.

Une piste potentielle pour Emmanuel Macron qui souhaite baisser la fiscalité des classes moyennes, dont une partie est également frappée par la précarité alimentaire.