Météo du pont de l'Ascension : quel temps fera-t-il durant ce week-end prolongé ?

Après une semaine pluvieuse, le soleil était de retour cette semaine sur la majorité du territoire. Si le beau temps doit se poursuivre dans la partie nord de la France durant le pont de l’Ascension, des passages orageux sont attendus dans le sud du pays ce week-end.

Depuis ce mardi 16 mai, le soleil a fait son grand retour en ville, à la campagne, en montagne ou même au bord de la mer. Et pendant ce week-end de l’Ascension de quatre jours, qui commence ce jeudi 18 mai, beaucoup de Français espèrent profiter de ce beau temps pour partir en vacances.

Paradoxalement, si le temps doit s'améliorer dans la moitié nord du pays, l’ambiance risque d’être un peu plus agitée dans le sud. En effet, selon les prévisions de Météo-France, le soleil devra dominer la majorité du territoire ce jeudi et les températures devraient être en hausse par rapport à la semaine dernière.

Cette amélioration des conditions météorologiques s’explique notamment par la bascule de l’anticyclone, présent sur le proche Atlantique, vers les Îles Britanniques, emportant avec lui les nuages pluvieux.

Ainsi, on devrait enregistrer 15 °C à Lille et Amiens, 16 °C à Rouen, Lyon et Toulouse, 17 °C à Paris, Tours et Biarritz et jusqu’à 21 °C à Nice et Perpignan. Néanmoins, et malgré les belles éclaircies, des averses sont attendues dans le sud-est, notamment en Provence, en Corse et sur les Alpes.

Vendredi, les belles éclaircies devraient dominer la moitié nord de la France malgré une «présence nuageuse» influencée par l’anticyclone tandis que l’instabilité météorologique devrait se poursuivre dans le sud-est. Celle-ci, provenant d’Italie, devrait concerner principalement la Corse et la région PACA. Des passages orageux ne sont pas à exclure.

Côté températures, on devrait enregistrer 17 °C à Lille et Amiens, 18 °C à Paris, 19 °C à la Rochelle et Montpellier et 20 °C à Bordeaux.

Une instabilité persistance au sud-est

Samedi 20 mai, la dépression italienne devrait se positionner entre la Corse et la Sardaigne arrosant toute la partie sud-est, dont Montpelier (20 °C), Marseille (20 °C), Nice (20 °C) et la Corse (20 °C). Les précipitations devraient se transformer en épisode orageux, parfois électrique, durant la soirée tout en se décalant vers l’ouest.

Des averses sont donc attendues à Toulouse (19 °C) et Tarbes (17 °C) samedi soir. Au nord, les conditions devraient être beaucoup plus stables avec quelques nuages traversant le ciel français. C’est le cas à Lille et Rennes (17 °C) , Nantes (18 °C), Paris et La Rochelle (19 °C).

Selon les prévisions de Météo-France, les températures du dimanche devraient être proches des normales des saisons. Mais les conditions météorologiques devraient être similaires, voire moins bonnes, que celles enregistrées samedi.

La pluie devrait alors dominer la moitié sud du pays, avec des orages électriques attendus à Nice, Marseille, Montpellier et la Corse. Les températures devraient être comprises entre 18 °C et 21 °C du sud-est au sud-ouest.

Les belles éclaircies devraient se poursuivre sur la moitié nord avec des températures comprises entre 15 °C et 24 °C. Une chaleur qui survient alors que plusieurs départements sont placés en «crise sécheresse».