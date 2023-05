Incendie : fumer dans les bois et forêts sera bientôt interdit pendant ces périodes

L'Assemblée nationale a décidé ce mercredi 17 mai d'interdire de fumer dans tous les bois et forêts lors des périodes à risque d'incendie, avant d'adopter à l'unanimité en première lecture l'ensemble d'une proposition de loi de prévention de ces feux.

Hier soir, l’Assemblée nationale a adopté, à l'unanimité des suffrages exprimés, la proposition de loi, en première lecture



