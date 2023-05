Adolescent reclus à Rennes : un enfant peut-il vraiment passer 14 ans sans aller à l'école ?

Alors que Stéphanie D., une femme de 48 ans, a caché l'existence de son fils pendant 14 ans, une question se pose. Est-il réellement possible de ne pas scolariser son enfant pendant autant d'années ?

Dans les faits, oui. C'est le cas de Stéphanie D., qui a caché l'existence de son enfant pendant 14 ans, avant de l'emmener aux urgences en juillet 2022 après qu'il a fait un malaise.

L'enfant n'était donc pas scolarisé. Or, en France, l'instruction est obligatoire de 3 à 16 ans comme le rappelle le site du Service Public.

Il est également possible que les parents instruisent eux-mêmes leurs enfants, 70.000 d'entre eux seraient concernés dans l'Hexagone. Toutefois, ces cas sont encadrés et des autorisations sont nécessaires. Le(s) parent(s) ou le dépositaire de l'autorité parental doit impérativement demander l'accord du Directeur académique des services de l'éducation nationale (Dasen). Dans le cas où aucune autorisation n'a été donnée, le Dasen va mettre en demeure le parent de donner une raison valable de non scolarisation. Si aucune réponse n'est apportée dans un délai raisonnable, les personnes s'exposent à six mois de prison et une amende 7.500 euros.

comment cet enfant est-il passé inaperçu ?

A chaque rentrée, des contrôles ont lieu pour vérifier le respect de cette loi. Cependant, il sont effectués à partir de l'état civil des enfants soumis à la mairie lors de leurs naissances.

Ici Stéphanie D., qui s'est défendue à l'antenne de CNEWS, n'aurait jamais déclaré l'existence légale de son enfant. L'Etat ne pouvait donc pas procéder à des vérifications.

Alors que son fils a été placé au près de l'aide sociale à l'enfance, la mère doit être jugée le 5 octobre prochain, pour «soustraction par un parent à ses obligtions légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant. Elle encourt une peine de prison de 7 ans et 100.000 euros d'amende».