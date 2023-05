Cannes : le Festival perturbé par la CGT ce vendredi ?

Malgré une interdiction de manifester, la CGT a prévu de «faire son cinéma» à Cannes, en organisant des rassemblements en marge du célèbre festival pour protester contre la réforme des retraites.

Entre les célébrités, les voitures et hôtels de luxe, et les palmiers, il sera possible de croiser des militants de la CGT ce vendredi à Cannes, en marge du célèbre festival de cinéma. Le syndicat a annoncé il y a plusieurs jours l’organisation de plusieurs actions militantes contre la réforme des retraites pendant l’un des événements les plus glamours de l’année, et a promis de «faire son cinéma».

Cependant, la préfecture des Alpes-Maritimes a pris un arrêté interdisant toute manifestation à Cannes aux alentours de la Croisette, comme elle le fait tous les ans. Pas de quoi décourager les manifestants, qui ont déjà prévu un moyen de contourner cette interdiction : la CGT compte réunir des salariés du secteur de l’hôtellerie ce vendredi de 13h à 15h sur le parvis du Carlton, le palace mythique de Cannes, qui se trouve être un lieu privé et donc exclu de l’arrêté préfectoral.

«Le gouvernement toujours sourd aux revendications de l’intersyndicale doit continuer à nous entendre. Nos revendications, nos propositions : augmentations des salaires, égalité Femmes-Hommes, conditions de travail et pénibilité, arrêt des exonérations de cotisations pour les entreprises du CAC 40…», a indiqué l’Union départementale de la CGT des Alpes-Maritimes.

D’autres actions sont également prévues dimanche 21 mai. Une manifestation déclarée à l’appel de l’intersyndicale regroupant CGT, Solidaires, FSU et Unsa doit avoir lieu à partir de 11h sur le boulevard Carnot, en dehors du périmètre interdit. Une projection du documentaire «Amor, Mujeres y Flores» de Marta Rodriguez et de Jorge Silva, film sur la condition des ouvrières colombiennes victimes des pesticides dans l'industrie des fleurs, doit également avoir lieu dans la soirée de dimanche.

Le syndicat a également prévu que des actions «surprises» pourraient avoir lieu pendant le Festival de Cannes. La CGT Energie a notamment mentionné de possibles «perturbations énergétiques» (comprendre coupures d’électricité) visant le Festival.