Disparition inquiétante en Vendée : une femme de 54 ans n'a plus donné signe de vie depuis deux mois

Disparue depuis le 27 mars dernier, Karine Esquivillon aurait quitté son domicile en Vendée «avec quelques affaires» d’après son compagnon. Depuis, une information judiciaire a été ouverte pour «enlèvement et séquestration».

Aucun signe de vie depuis le 27 mars dernier. Karine Esquivillon, épouse Pialle, 54 ans, mariée et mère de cinq enfants, est introuvable. Aperçue pour la dernière fois au lieu-dit La Malnoue en Vendée, elle aurait quitté son domicile vers 16h30 ce jour-là, d’après les informations du Parisien.

Michel Pialle, son compagnon, s’est rendu à la gendarmerie le 3 mai dernier afin de déposer une main courante. D’après ses dires, Karine Esquivillon serait partie de son plein gré : «Elle est partie avec un certain nombre d’affaires, le nécessaire de toilettes, des habits. Elle a pris le livret de famille»; a expliqué le père de famille à TF1.

Les gendarmes ont ainsi entamé des recherches afin de remonter sa trace. Des SMS échangés avec son compagnon jusqu’au 31 mars montrant notamment une photo de la dune du Pilat laissent penser que Karine Esquivillon aurait séjourné dans le sud-ouest de la France.

Son téléphone portable retrouvé sans carte SIM

Michel Pialle a affirmé au Parisien que son épouse «en avait ras le bol de la Vendée» et qu’elle «avait parlé à tout le monde de partir vers le sud». De plus, il a confirmé que même s’ils vivaient encore sous le même toit, ils étaient séparés depuis plusieurs années. Ils ont eu trois enfants ensemble, âgés de 20, 14 et 12 ans.

Le 9 avril dernier, le téléphone portable de la quinquagénaire a été retrouvé sur le bord d’une route, à trois kilomètres de son domicile. Le cellulaire avait encore de la batterie, laissant supposer un abandon récent. Cependant, la carte SMS avait été retirée.

Ces éléments troublant ont poussé les enquêteurs à ouvrir une information judiciaire pour «enlèvement et séquestration» le 17 avril dernier. Dans le même temps, les proches de Karine Esquivillon ont assuré qu’elle ne serait pas partie sans ses enfants.

La gendarmerie a lancé un appel à témoins le 9 mai dernier. Dans l’avis de recherche, il est précisé que Karine Esquivillon mesure 1,67m, qu’elle a les cheveux noirs et frisés et les yeux marron. Toute personne ayant des informations peuvent contacter le numéro affiché sur l’avis de recherche.