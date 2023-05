Nouvelle-Calédonie : un nouveau séisme de magnitude 7,1, «plus de risque de tsunami»

Dans la nuit de vendredi à samedi, un nouveau séisme de magnitude 7,1 a secoué l'océan Pacifique, à 300 kilomètres de la Nouvelle-Calédonie. Si les secousses ont été ressenties sur l'archipel, la menace d'un tsunami est écartée.

Nouvelles secousses sur l'archipel français. À 1h51 heure française, un tremblement de terre a été enregistré dans l'océan Pacifique, à environ 300 kilomètres des côtes de Nouvelle-Calédonie. Seulement quelques minutes après le séisme, une réplique de magnitude 6,5 a frappé le même endroit.

-#France: A major #earthquake of magnitude Mww=7.1, was registered at 122 KM SW of #îleMatthew, collectivity of #NouvelleCalédonie. Depth: 36 KM.



