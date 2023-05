Youtube : cette Française a dépassé le cap du milliard de vues sur la plate-forme, une première

La chanteuse Indila est devenue la première Française à dépasser le milliard de vues sur YouTube avec son titre phare «Dernière Danse».

Indila affole les compteurs sur YouTube. La chanteuse est devenue cette semaine la première française à dépasser le cap du milliard de vues sur la plate-forme, grâce à son titre «Dernière danse», sorti fin 2013.

A l'époque, la chanson avait connu un énorme succès et l'album, «Mini World», s'était vendu à 550.000 exemplaires, permettant à la chanteuse de décrocher un disque de diamant.

Moins écoutée au fil des années, «Dernière danse» a récemment connu un second succès sur l'application TikTok, où la chanson sert de fond sonore à de nombreuses vidéos virales.

Indila devra toutefois encore engranger encore quelques millions de vues sur son clip si elle veut intégrer le Top 10 des chansons les plus écoutées sur YouTube. C'est actuellement Luis Fonsi, avec «Despacito» (8 milliards de vues) qui occupe la première marche du podium devant «Shape of You» de Ed Sheeran (5,9 milliards) et «See You Again» de Wiz Khalifa et Charlie Puth. En bas de tableau, c'est «Counting Stars» de OneRepublic qui se trouve en 10e position.