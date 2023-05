Policiers tués dans le Nord : ce que l'on sait du conducteur impliqué dans l'accident

Trois jeunes policiers ont été tués dans une collision survenue dimanche au niveau de Villeneuve-d'Ascq (Nord), avec un conducteur qui roulait à vive allure et à contre-sens, défavorablement connu des services de police.

Le conducteur mis en cause dans la collision est également décédé. Trois jeunes policiers, âgés de 24 et 25 ans, sont morts ce dimanche 21 mai après avoir été violemment percutés par un véhicule.

L'automobiliste, un dénommé Clément O., né en 1999, est lui aussi décédé après le choc et roulait à contre-sens et en excès de vitesse, a indiqué la procureure de Lille ce lundi.

Carole Etienne : «Des prélèvements sanguins ont été effectués [...] Le conducteur de l'Alfa Romeo présente un taux d'alcool dans le sang de 2,08 grammes, et est par ailleurs positif au cannabis» pic.twitter.com/THoiXeKqP1 — CNEWS (@CNEWS) May 22, 2023

Il était déjà connu pour des affaires liées aux stupéfiants et d’outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique, ainsi que pour désertion, a appris CNEWS dimanche.

Le conducteur de la voiture de marque Alfa Romeo mis en cause, tué dans le choc, «présente un taux d'alcool dans le sang de 2,08g/l et il est par ailleurs positif au cannabis», a détaillé la procureure Carole Étienne lors d'une conférence de presse. Son passager, dont le pronostic vital est engagé, est, lui, connu pour des faits de violences, de stupéfiants et d’alcoolémie. Il aurait par ailleurs insulté un pompier au moment où il se faisait secourir.

«Les premiers éléments de l’enquête viennent conforter l’hypothèse d’un choc frontal intervenu entre les deux véhicules», a précisé le parquet de Lille, la vidéosurveillance et les témoignages permettant d'affirmer que le véhicule, une Alfa Romeo, «était engagé à contre-sens», selon cette même source.