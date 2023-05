Grippe aviaire : un nombre de cas en forte hausse qui inquiète dans le Sud-Ouest de la France

Après un retour précoce début mai dans le Sud-Ouest, la grippe aviaire a accentué sa progression dans le Gers et les Landes avec plus de 50 foyers recensés dans des élevages de canards et de poulets, ce lundi 22 mai.

Dans le détail, 41 foyers de grippe aviaire ont été recensés dans le Gers et 16 autres dans les Landes. Le président de la chambre d'agriculture du Gers, Bernard Malabirade, a évoqué ce lundi «la gestion d’une crise énorme et un vrai incendie viral».

La préfecture des Landes a de son côté communiqué lundi soir sur un chiffre éloquent : «plus de 250.000 animaux ont ainsi déjà été euthanasiés» dans le département depuis le début du regain épidémique.

«La contamination à la grippe aviaire est massive»

Selon le syndicat agricole Modef, «la contamination est massive», puisque 900.000 animaux au total ont été abattus dans les trois départements du Sud-Ouest depuis début mai. «C’est une crise majeure et pas seulement une résurgence du virus», a affirmé Christophe Mesplède, vice-président du syndicat dans les Landes.

Dans le Gers, un nouvel épicentre a été détecté près de Masseube, dans le sud du département, avec plusieurs foyers de grippe aviaire recensés. «La situation n'y est pas bonne, elle est même hors de contrôle», a ajouté Bernard Malabirade.

Une filière en danger sur le plan économique

L'épizootie, à savoir une épidémie frappant les animaux, a connu un regain plus tôt qu'à l'accoutumée. Cette dernière est arrivée à un moment crucial pour la filière puisqu’elle concorde avec l’arrivée des canetons dans les exploitations en juin, en préparation des fêtes de fin d’année.

«Noël se joue maintenant et la gravité de cette crise se joue aujourd'hui. Si le dépeuplement continue, on est mort», a décrypté Mélanie Martin, la présidente du Modef.

Sur la période 2022-2023, six millions de volailles ont été abattues en France selon le ministère de l'Agriculture, contre 22 millions en 2021-2022 lors d’une autre saison noire pour la filière.