«Il y a énorme problème sur la prévention en France» concernant la drogue, estime un ancien dealer

La drogue est désormais facilement accessible, et ce dès le plus jeune âge. Anyss Hadj Brahim, ancien dealer, a souligné qu’au-delà de l’achat facile de la drogue, il y avait un «énorme problème» de prévention concernant ses dangers, notamment auprès des jeunes.

Qu’il s’agisse de ballon hilarant, de cannabis ou des drogues dures, certains jeunes, et parfois même dès le collège, consomment des stupéfiants, malgré leur interdiction. Aujourd’hui les consommateurs peuvent facilement avoir accès à ce type de produits, notamment grâce à des systèmes de livraison mis en place par des réseaux de trafiquants.

Pour Anyss Hadj Brahim, un ancien dealer qui a accepté de témoigner au micro de CNEWS, le véritable problème réside dans le manque de prévention des pouvoirs publics auprès des jeunes sur les dangers de la drogue. «On a un énorme problème au niveau de la prévention en France. On se dit que le simple fait que ce soit illégal suffit. C’est problématique, car sur les jeunes, le cannabis est très dangereux», a-t-il avancé.

Désormais repenti, Anyss a raconté avoir lui-même consommé de la drogue assez jeune. Une pratique qui a eu «des répercussions plutôt dramatiques» sur sa scolarité : «je m’endormais en cours, j’étais assez nerveux, je parlais mal aux professeurs, il m’arrivait d’être violent», a-t-il raconté. Après avoir arrêté de consommer et de vendre du cannabis, Anyss a donc lui-même fait de la prévention dans les collèges, auprès des jeunes. «On sait que c'est un problème qui touche beaucoup de collégiens», a-t-il souligné.

De récentes affaires, notamment l’accident de Roubaix qui a tué trois policiers et une quatrième personne, qui était sous l'emprise de stupéfiants, ou encore l’affaire Pierre Palmade, ont fait réagir les pouvoirs publics et les partis politiques. Le chef de file des Républicains, Éric Ciotti, a notamment appelé à lutter contre le «fléau» d'une «consommation qui explose, qui n'a jamais été aussi élevée» mais aussi contre le «débat stupide sur la légalisation», et a proposé de durcir les sanctions contre les consommateurs.

Une étude de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives, publiée en mars dernier, a souligné que la consommation de drogues dures, de cannabis et d’alcool était en déclin chez les jeunes de 17 ans.