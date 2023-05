Quels sont les revenus nécessaires pour acheter un appartement de 40 m2 à Paris ou en banlieue proche ?

Acheter un appartement de 40m2 à Paris demande aujourd'hui de disposer de revenus très élevés. Selon une nouvelle étude de la start-up Virgil, il faut gagner près de 100.000 euros par an.

De plus en plus inaccessible, l'achat d'un appartement à Paris ou dans sa banlieue est devenu réservé aux foyers les plus aisés. Ce qui était autrefois réalisable pour les cadres ou les salariés bénéficiant d'un salaire confortable est maintenant devenu presque impossible. Une étude publiée le 17 avril 2023, menée par la start-up Virgil, démontre qu'il faut gagner presque 100.000 euros par an pour pouvoir acheter un appartement de 40m2.

Les prix immobiliers explosent

Pour les primo-accédants, c'est-à-dire les personnes qui achètent pour la première fois leur résidence principale, devenir propriétaire dans la capitale devient presque impossible. Pour acheter à Paris, il faut un salaire brut annuel moyen de 97.490 euros avec un apport personnel de 10% qui est devenu impératif. Les conditions d'octroi de crédits sont de plus en plus complexes.

L'entreprise Virgil propose son Baromètre 40m2, qui mesure l'évolution du pouvoir d'achat immobilier depuis 20 ans à Paris et en région parisienne. En 20 ans, le pouvoir d'achat immobilier a diminué de moitié à Paris. En effet, il y a 20 ans, un primo-accédant devait gagner en moyenne 42.047 euros par an pour acheter à Paris.

En 2002, les arrondissements de Paris les moins chers pour l'achat de ce type de bien étaient le 19e avec 30.505 euros bruts annuels, le 18e et le 20e avec 32.153 euros bruts annuels, le 10e avec 34.862 euros bruts annuels et le 11e avec 38.278 euros bruts annuels.

En 2023, dans la fourchette basse du baromètre, ces arrondissements restent plus accessibles et permettent de devenir propriétaire avec un salaire brut annuel compris entre 81.598 euros pour le 19e arrondissement, 83.178 euros bruts annuels pour le 20e, ou 88.103 euros bruts annuels pour le 18e et le 13e arrondissement de Paris.

Une augmentation de 194% en 20 ans

Selon l'étude, au cours des deux dernières décennies, les taux ont baissé pour permettre aux ménages d'augmenter leur pouvoir d'achat immobilier. Cependant, avec la hausse des prix de l'immobilier, cette baisse ne compense plus. Les prix ont suivi une progression fulgurante, avec une augmentation moyenne de plus de 194% pour Paris, plus de 160% pour la petite couronne et plus de 114% pour la grande couronne.

La grande couronne plus intéressante ?

Les prix de l'immobilier seraient plus intéressants dans la grande couronne, qui concerne les quatre départements de la région Île-de-France les plus éloignés de la capitale, à savoir la Seine-et-Marne (77), les Yvelines (78), l'Essonne (91) et le Val d'Oise (95).

Il y a 20 ans, elle se démarquait déjà de la petite couronne et de Paris. Il fallait un salaire brut annuel moyen d'environ 19.080 euros pour y acheter un bien de 40m2. Aujourd'hui, il faut gagner environ 32.249 euros par an pour pouvoir acheter un 40m2 en grande couronne. Toutefois, l'étude de Virgil a remarqué que la grande couronne enregistrait une croissance importante des prix de l'immobilier depuis 2017, avec une augmentation de 3%.

Comprendre le baromètre de Virgil

Le baromètre se base sur les prix immobiliers délivrés par les Notaires de Paris en région parisienne et par arrondissement. En ce qui concerne les taux d'intérêts, l'entreprise se réfère à l'Observatoire du Crédit Logement pour l'année 2002 et au Guideducrédit.com pour les années 2007, 2012, 2017 et 2022.