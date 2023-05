Disneyland Paris : les salariés en grève pour demander des hausses de salaires

Ce mardi 23 mai, près de 500 employés de Disneyland Paris se sont mis en grève avec le soutien de la CGT, réclamant une amélioration de leurs conditions de vie et de travail.

Les centaines de salariés de différents métiers - tels que l'hôtellerie, la maintenance et la sécurité - du parc Disneyland Paris ont manifesté en demandant une augmentation de salaire de 200 euros, le paiement double des dimanches travaillés, ainsi qu'une amélioration des conditions de travail.

Ce matin, une grande mobilisation des Cast Members de Disneyland Paris s'est tenue au Parc Disneyland, les salariés protestant contre leurs mauvaises conditions de travail et demandant une rémunération plus équitable. https://t.co/3Erm7ujiba pic.twitter.com/b5UGDBSoc4 — Disneyphile (@DisneyphileLIVE) May 23, 2023

Disneyland Paris, qui compte au total 17.000 salariés, n'a pas souhaité faire de commentaire, selon l'AFP. Le syndicat majoritaire, la CFDT, a réussi à obtenir une avance de la négociation annuelle obligatoire (NAO), d'octobre à fin août. Dans un tract publié lundi sur son site internet, elle demande à la direction d'ouvrir dès maintenant la négociation sur les salaires.

«Malgré les mesures salariales appliquées par l'entreprise dès janvier 2022, avec une augmentation générale de 3% et en janvier 2023, avec une augmentation de 5,5% pour les salariés non cadres et entre 1 et 3% pour les cadres en fonction de leur éligibilité aux bonus, nous constatons une compression des salaires due à la réévaluation des salaires minima suite à l'augmentation du SMIC», écrit le syndicat.