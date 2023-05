Gérard Larcher : «La politique migratoire est l’un des grands échecs de la présidence d’Emmanuel Macron»

«La politique migratoire est l’un des grands échecs de la présidence d’Emmanuel Macron», a jugé ce mercredi sur CNEWS le président du Sénat Gérard Larcher.

Invité de la Matinale de CNEWS ce mercredi 24 mai, le président du Sénat, Gérard Larcher, a critiqué la politique migratoire menée par le chef de l’Etat depuis six ans.

«La politique migratoire est l’un des grands échecs des six années de présidence d’Emmanuel Macron. 320.000 titres ont été délivrés l’an dernier. Les demandes d’asile sont supérieures à 130.000. Les demandes étudiantes ont explosé (…) Si nous n’avons pas une politique de régulation des flux migratoires, il n’y aura pas de politique d’intégration, ni d’accueil digne de ce nom», a affirmé Gérard Larcher.

«Il faut une réponse globale. Le Sénat a préparé, à la Commission des lois mais aussi aux groupes politiques, une proposition de loi qui fait suite à des échanges qui ont eu lieu avec le ministre de l’Intérieur», a-t-il ajouté.

D’après le président du Sénat, ce texte vise à réguler le quota des personnes accueillies dans l'Hexagone et la manière dont la France pourrait gérer l’immigration. «On n’arrête pas le regroupement familial mais on le gère autrement», a dit Gérard Larcher, indiquant que le texte s’attaquera également aux conditions de logement, au revenu, et à la connaissance de la langue française.

«Il faut arrêter d’être le pays le plus social qui crée la pompe aspirante. En dix ans, l’aide médicale de l’Etat a explosé. On est à plus d’un milliard aujourd’hui. C’est cela aussi qu’il faut travailler. Sur un certain nombre de sujets (...) on doit voir s’il n’y a pas, à un certain moment, des conflits avec les traités européens», a conclu Gérard Larcher.