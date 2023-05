Vols avec violences, cambriolages, drogues... Gérald Darmanin dévoile les chiffres de la délinquance à Paris

Ce mercredi 24 mai, Gérald Darmanin a présenté les chiffres de la délinquance à Paris aux nouvelles recrues de la police.

Comme pour les préparer à l'ampleur de la tâche, Gérald Darmanin a accueilli les nouveaux policiers de la préfecture de police de Paris avec les chiffres de la délinquance au sein de la capitale. Ce mercredi 24 mai, 611 nouvelles recrues ont écouté le discours du ministre de l'Intérieur.

Ces nouveaux effectifs permettront d’amplifier les bons résultats que nous avons obtenus ces derniers mois contre la délinquance — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) May 24, 2023

Il était notamment question des vols avec violences, dont le nombre, selon les données présentées par Gérald Darmanin, a baissé de 26% sur les 4 derniers mois, et de 20% sur l'année écoulée. La violence dans les transports suit la même tendance à la baisse, avec respectivement -23,6% et -20% enregistrés sur ces mêmes périodes.

Le nombre de points de deal en baisse

Le ministre a également indiqué que les vols de véhicules ont diminué de 7% depuis le début de l'année 2023 et de 11% en tout sur les 12 derniers mois. Les cambriolages sont également moins nombreux depuis janvier (-4%), en revanche, la tendance est à la hausse sur l'année écoulée (+5%).

Sur le front de la lutte anti-drogue, l'agglomération parisienne a vu ses points de deal réduire de 11% en un an. D'après Gérald Darmanin, 9.440 trafiquants ont été mis en cause et 540 opérations de démantèlement de points de deal ont été menées dans cette zone sur les 12 derniers mois.

Neuf tonnes de drogue ont été saisies au cours de cette même période et 45.000 interpellations en lien avec la consommation ou le trafic ont eu lieu jusqu'ici en 2023. En agglomération parisienne, cinq tonnes de drogue ont déjà été saisies depuis janvier.