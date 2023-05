Infirmière tuée à Reims : François Braun reçoit les syndicats pour évoquer la sécurité des soignants

Le ministre de la Santé François Braun reçoit ce jeudi 25 mai les organisations syndicales pour évoquer la sécurité des soignants, choqués par l'agression mortelle d'une infirmière, lundi à Reims.

Le ministre de la Santé à l'écoute des soignants. Après la violente agression ayant causé la mort d'une infirmière au centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims, François Braun «a souhaité réunir en urgence» les acteurs du monde de la santé, dont les organisations syndicales.

Le but de la réunion, organisée ce jeudi, est d'«échanger sur leurs attentes et les actions à mettre en œuvre pour protéger les professionnels de santé et leur permettre d’exercer dans les meilleures conditions de sécurité possibles», a fait savoir le ministère de la Santé.

Une minute de silence a été respectée mercredi à midi dans les hôpitaux de France, à la mémoire de Carène Mezino. La Première ministre Elisabeth Borne et François Braun y ont participé à Paris à l'hôpital européen Georges-Pompidou.

un suspect au lourd profil psychiatrique

Le suspect du meurtre, un homme de 59 ans souffrant de schizophrénie et de paranoïa, avait aussi grièvement blessé une secrétaire médicale de 56 ans. Selon le procureur de Reims, Matthieu Bourrette, il voulait «se venger» du «personnel hospitalier», qui l'aurait selon lui maltraité.

Dans son casier judiciaire figure une mise examen à Châlons-en-Champagne en 2017 pour des «violences aggravées» commises «avec un couteau» sur quatre personnes d'un établissement d'aide par le travail (ESAT) où il travaillait, après avoir arrêté son traitement.

Une audience est prévue vendredi pour statuer sur l'éventuelle «abolition» de son «discernement» dans ce premier dossier. Des mesures de sûreté «pouvant aller jusqu’à l’hospitalisation sous contrainte» peuvent être décidées dans ce cadre. Son avocate a demandé un renvoi, a indiqué son cabinet à l'AFP.

Régulièrement hospitalisé et placé sous «curatelle renforcée», le suspect était soumis à un traitement médicamenteux quotidien. L'enquête devra déterminer s'il a ou non arrêté ses soins, ce qui pourrait, le cas échéant, avoir contribué «au passage à l’acte», a insisté le procureur.

Pour éviter qu'un tel drame se reproduise, François Braun a réclamé sur BFMTV «des mesures pratiques et concrètes qui se voient sur le terrain». «Plus de lumière sur le parking où l'infirmière va le soir à 22h, ne pas attendre deux mois pour changer le digicode de la porte du bureau, du vestiaire», a-t-il énuméré. Le ministre a également demandé un «audit dans tous les établissements» qui doit être fait «dès la semaine prochaine».