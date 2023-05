«Le projet de LR pour lutter contre l’immigration, c’est le projet du RN commandé sur Wish», selon Marine Le Pen

«Le projet de LR pour lutter contre l’immigration, c’est le projet du RN commandé sur Wish», s'est moquée, ce jeudi sur CNEWS, Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale.

Une mauvaise copie du projet du RN ? Alors que le groupe LR a dévoilé ses propositions pour lutter contre l'immigration, plaidant pour un référendum, Marine Le Pen a vivement critiqué le projet des Républicains.

«Le projet de LR c'est le projet du RN commandé sur Wish. C'est plus bancal, c'est plus petit, c'est moins efficace, c'est moins complet», a-t-elle raillé.

Selon la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, les LR «se rendent compte qu'ils ont commis une erreur», après «avoir aggravé considérablement l'immigration» lorsqu'ils étaient au pouvoir. «Ils portent une responsabilité importante dans la situation que nous vivons aujourd'hui», a-t-elle martelé.

«Ca fait 30 ans que les Français veulent moins d'immigration et qu'on leur impose plus d'immigration», a poursuivi Marine Le Pen, dénonçant le refus d'Emmanuel Macron de tenir un référendum sur la question. Lors d'une interview le 14 mai dernier, le président avait estimé que l'immigration n'entrait pas «dans le champ de l'article 11» de la Constitution, permettant de convoquer un tel scrutin.

«Pourquoi est-ce ainsi un tabou l'immigration ? C'est un sujet fondamental, essentiel, majeur et les Français ont évidemment le droit de pouvoir s'exprimer», a encore souligné Marine Le Pen.