Météo du week-end de la Pentecôte : quel temps fera-t-il ?

À l’approche du week-end de la Pentecôte, le soleil continue de dominer le ciel français. Pour les prochains jours, les températures devraient rester élevées. Quelques perturbations sont toutefois attendues au sud du pays en début de semaine prochaine.

Contrairement aux ponts du 1er, du 8 et du 18 mai, les Français abordent un week-end de trois jours ensoleillé, à l’occasion de la Pentecôte, avec des températures dépassant les 20 °C. Si le soleil a largement dominé le ciel français, les conditions météorologiques devraient poursuivre leurs améliorations.

En effet, à partir de ce vendredi, la grande majorité du pays devrait profiter d’un ciel éclairci «malgré la présence de quelques nuages bas vers le nord Finistère et le Cotentin», a fait savoir Météo-France.

«À partir de la mi-journée, sur tous les massifs, des nuages se développent et commencent à donner des averses isolées. Au fil de l'après-midi, le relief du Jura, des Alpes, du Massif central, les Pyrénées et de la Corse, se chargent de nuages menaçants», a indiqué le service météorologique précisant que «quelques averses, potentiellement orageuses, se multiplient et peuvent déborder jusqu'au Limousin. Elles s'atténuent rapidement en soirée».

Durant cette journée, on devrait enregistrer 20 °C à Brest, 22 °C à Paris, Metz et Perpignan, 23 °C à Nantes, Rennes et Biarritz et jusqu’à 25 °C à Nice, Marseille, Montpellier et en Corse.

Des passages orageux attendus dans le sud de la France

Samedi, le soleil devrait rayonner partout sur le territoire grâce à l’anticyclone centré vers l’Irlande et qui permet donc de protéger le nord de la France aux éventuelles dégradations. Côté températures, celles-ci devraient être comprises entre 16 °C et 24 °C au nord du pays tandis que le sud devrait enregistrer des températures un peu plus élevées par rapport à la veille allant de 24 °C à 27 °C. Un épisode orageux devrait toutefois éclater dans la soirée notamment autour de Limoges et Aurillac.

Dimanche, les belles éclaircies devraient se poursuivre et les températures estivales devraient être au rendez-vous avec 24 °C à Paris, 25 °C à Rennes et jusqu’à 26 °C à Bourges, Lyon et Toulouse. Néanmoins, des averses sont attendues dans quelques villes françaises notamment à Limoges, Aurillac et Tarbes. Dans la soirée, les orages devraient être de retour des Pyrénées aux Alpes touchant ainsi Gap, Montélimar et Bordeaux.

Enfin, selon les prévisions de Météo-France, le temps devrait poursuivre sa dégradation, ce lundi 29 mai au soir, sur le côté sud du pays où des pluies, parfois orageuses, devraient traverser la zone allant des Alpes aux Pyrénées et la Corse. Globalement, sur toute la journée, le soleil devrait dominer la majorité de l'hexagone avec des températures douces comprises entre 18 °C et 24 °C.