Météo : Voici les 10 villes les plus pluvieuses de France

La ville française où les précipitations sont les plus élevées se situe au sud d'après une nouvelle étude. Voici le classement par quantité et par journées de pluie.

Oubliez la Bretagne et le Nord ! Le site de location de vacances Holidu a décidé de recenser les villes françaises de plus de 50.000 habitants où il pleut le plus. L’enquête se base sur les données recueillies par World Weather Online. Les villes ont été classées en fonction de leur nombre moyen de jours de pluie par mois, ainsi que des statistiques de précipitations quotidiennes moyennes.

Le premier prix revient à Grenoble, en Isère. La capitale des Alpes cumule chaque année environ 9 jours de pluie par mois et 5.5 mm de précipitation par jour. Des chiffres liés à sa situation géographique, la commune est en effet entourée de montagne, notamment par les massifs du Vercors et de la Chartreuse, ce qui favorise les précipitations.

Derrière, la lutte pour le podium fait rage entre Annecy, Lyon et Mulhouse, les trois villes cumulant près de 8 jours de pluie par mois. Mais les villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes prennent le dessus sur celle du Grand Est au niveau des précipitations moyennes par jour : 5 mm à Annecy, 4,2 mm à Lyon et 3,8 mm à Muhouse.

Aux 5e et 6e places, on retrouve les villes de Bayonne et Pau, en Nouvelle Aquitaine. L'océan amène énormément d'humidité, et contrairement à la Bretagne, les nuages buttent sur la chaîne des Pyrénées et déversent leur eau sur la région.

On trouve ensuite Saint-Etienne, la quatrième ville d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui semble confirmer la réputation pluvieuse de la région. La ville compte chaque mois environ 7 jours de pluie, et 3.4 mm de précipitation par jour méritant bien sa 7eme place dans ce classement.

Bourges (Cher), Villeneuve-d'Ascq (Nord) et Limoges (Haute-Vienne) se retrouvent à égalité pour compléter le top 10, avec 6,9 jours de pluie par mois en moyenne, et 3,3 mm de précipitation en moyenne par jour.

Un classement à nuancer avec les données fournies par Météo France. Même si la moyenne des précipitations est évidente, l'impression qui reste est souvent celle du nombre de journées pluvieuses (mesurées lorsque les précipitations dépassent 1 millimètre par jour) et, sur ce critère, la Bretagne est bien moins lotie : 159 jours de pluie à Brest contre 106 à Grenoble et 53 à Marseille.

Pour les villes de moins de 50.000 habitants, Biarritz décroche la palme de la pluviométrie selon les moyennes annuelles depuis 1991, avec 1451 mm de pluie, et 141 journées pluvieuses.