Sondage : 7 Français sur 10 favorables à un référendum sur la politique migratoire

Un sondage CSA pour CNEWS, publié ce jeudi 25 mai, révèle que 70% des Français sont favorables à un référendum sur la politique migratoire en France. Un score en hausse de huit points par rapport à une précédente enquête sur ce sujet menée le 1er février dernier.

Une idée qui fait son chemin dans la tête des Français. Un sondage CSA pour CNEWS, publié ce jeudi 25 mai, révèle que 70% des Français sont favorables à un référendum sur la politique migratoire en France.

A l’inverse, trois Français sur dix (30%) sont opposés à cette procédure démocratique sur la question de l’immigration dans l’Hexagone.

Une précédente enquête sur le sujet, réalisée le 1er février dernier avec la question : «Etes-vous favorable à un référendum pour limiter l’immigration ?», affichait 62% de «oui» et 38% de «non».

Dans le détail, les femmes (71%) sont légèrement plus favorables à un vote direct de l’ensemble des électeurs sur la politique migratoire en France que les hommes (69%).

Concernant la répartition par âge, la catégorie ayant répondu le plus «oui» à l’enquête est celle des 18-24 ans (76%), suivis par les 65 ans et plus (72%) et les 25-34 ans (71%).

A noter une nette différence sur la question au sein des différentes catégories socio-professionnelles. 77% des CSP-, les moins favorisées, répondent «oui» à la question posée, contre 68% des inactifs et 66% des CSP+, les plus favorisées.

Un référendum plébiscité à l’extrême droite

L’idée d’un référendum sur la politique migratoire plaît à la totalité des sympathisants de Reconquête et à 95% de ceux du Rassemblement National. Cette proportion baisse à 77% pour les proches du parti Les Républicains.

A gauche de l’échiquier politique, 63% des électeurs de La France Insoumise sont favorables à la proposition d’un référendum lié à la politique migratoire de l’Etat, contre 62% des sympathisants du PS et 46% des sondés proches du parti EELV.

A noter que plus d’un sympathisant Renaissance sur deux (59%) opte pour cette procédure, dont le recours est pour le moment écarté par la majorité.

Les têtes d’affiche LR pressent Emmanuel Macron

Ce sondage intervient deux jours après un courrier adressé par Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, Eric Ciotti, le président du parti, et Olivier Marleix, le président du groupe à l’Assemblée, au président Emmanuel Macron. Les trois hommes demandent dans ce document au chef d’Etat d’engager un référendum sur la politique migratoire menée en France.

«La voix des Français doit être entendue et respectée. Elle doit résonner avec force et clarté. Et, demain, elle deviendra un modèle pour toute l'Europe. Vous seul êtes en mesure de convaincre votre majorité de ne pas se dérober devant cette responsabilité historique. Et vous seul êtes investi du pouvoir de faire appel au peuple pour qu'il manifeste solennellement sa souveraineté lors d'un référendum», détaille le courrier repris par Le Figaro.

Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne, du 23 au 24 mai 2023, sur un échantillon représentatif de 1.009 personnes âgées de 18 ans et plus.