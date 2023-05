Affaire Samuel Paty : bientôt une enquête parlementaire ?

Dans une lettre publiée par le site d'information en ligne Factuel ce mardi 23 mai, la sœur de Samuel Paty, Mickaëlle Paty, demande une enquête parlementaire, après l'assassinat de son frère, survenu en octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine. Une demande qui sera «examinée avec attention», selon le président du sénat, Gérard Larcher.

Presque trois ans après le drame, les proches de Samuel Paty se battent pour mettre en lumière les raisons de cet assassinat et pour éviter qu'un tel drame se reproduise à l'avenir.

Mickaëlle Paty, la sœur de Samuel Paty, a ainsi publié une lettre en ce sens cette semaine. Elle souhaite pouvoir «demander des comptes aux personnes responsables de la mauvaise gestion, du traitement erroné de la menace pesant sur [son] frère et du défaut de prévoyance qui en a découlé».

Elle demande «l'ouverture d'une enquête parlementaire afin d'établir les failles de ce drame et de tenter d'en colmater les brèches».

une demande appuyée par Gérard larcher

Le président sur Sénat, Gérard Larcher, a d'ailleurs appuyer cette demande. L'homme politique (LR) souligne que Samuel Paty a «apporté sa part, plus que sa part puisqu'il a donné sa vie pour des principes éducatifs». Sa famille et «un certain nombre de ses collègues (...) méritent que nous examinions cette demande avec attention, volonté de justice et en même temps, une forme d'empathie respectueuse», a-t-il ajouté sur CNEWS.

La décision finale revient à la commission des lois du Sénat qui devrait se prononcer sur ce sujet dans les prochaines semaines.