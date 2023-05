Chaudières à gaz : ce qui pourrait bientôt changer

En vue de la réglementation de 2020, il est interdit d'installer des chaudières à gaz dans les nouveaux bâtiments depuis le 1er janvier 2022. Cependant, cette réglementation ne s'applique pas à tout le monde.

Un changement important pour l'environnement est introduit par la réglementation environnementale de 2020, également connue sous le nom de RE2020, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Cette réglementation interdit l'installation de chaudières à gaz dans les nouveaux bâtiments, y compris les modèles à condensation. En effet, la RE2020 privilégie désormais l'utilisation des énergies renouvelables et encourage la réduction des émissions de carbone.

un tournant vers les énergies renouvelables

Cette réglementation fait suite à l'interdiction des chaudières à fioul. Son objectif est de progressivement éliminer l'utilisation des énergies fossiles telles que le fioul, le gaz et le charbon dans les logements, en raison de leur fort impact sur l'environnement en termes d'émissions de carbone. La restriction sera également étendue aux logements en résidence collective, initialement prévue pour 2024 mais qui sera mise en vigueur en 2025 afin de laisser suffisamment de temps pour s'adapter. Il est donc toujours possible de se chauffer au gaz en 2023. Si une chaudière à gaz tombe en panne, il est toujours possible de la remplacer, car la RE2020 ne l'interdit pas.

La réglementation environnementale de 2020 incite les ménages à se tourner vers des alternatives telles que la pompe à chaleur, qui peut également être réversible et permettre de rafraîchir les logements, la chaudière biomasse qui utilise du bois ou des pellets comme source d'énergie, le système solaire combiné qui utilise des panneaux solaires thermiques pour produire de l'eau chaude sanitaire et du chauffage, ainsi que le chauffage électrique alimenté par des panneaux solaires ou d'autres sources d'énergie renouvelable.

De plus, de nombreuses aides sont disponibles pour installer un système de chauffage respectueux de l'environnement, telles que MaPrimeRénov', les aides des collectivités locales, le chèque énergie et l'Eco-Prêt à Taux Zéro (Eco-PTZ).

Le plan du gouvernement vise à économiser 8 millions de tonnes de CO2 par an grâce à la réduction de l'utilisation des chaudières à fioul et à gaz dans les logements. Cependant, la décision finale concernant les mesures à prendre, qu'il s'agisse d'augmenter les aides financières ou de mettre en place de nouvelles réglementations, n'a pas encore été prise.