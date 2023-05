Finistère : un chien euthanasié après avoir blessé trois membres d'une famille

Un bouledogue américain a été euthanasié, ce dimanche 28 mai, après avoir blessé trois membres d’une famille bretonne, originaire de Guimiliau dans le Finistère. Un homme a été transporté à l’hôpital dans un état grave.

Une soirée qui tourne mal. Alors que rien ne le laissait présager, un homme, une femme et une jeune fille ont été blessés par leur chien, un bouledogue américain, ce samedi 27 mai, à Guimiliau dans le Finistère, rapporte Ouest France. Le chien a finalement été euthanasié.

Alors que la femme et la jeune fille de 13 ans ont été blessées légèrement au niveau de la main, l’homme a quant à lui été plus sérieusement touché au niveau du visage et transporté dans un état jugé «grave» à l’hôpital de Brest, rapporte le quotidien.

Le chien capturé «sans difficultés»

Des pompiers et des maîtres-chiens de la gendarmerie ont ensuite été mobilisés pour maîtriser et capturer l’animal «sans difficultés» afin qu’il soit euthanasié dès le lendemain. Une mauvaise surprise pour cette famille qui ne s’attendait pas à une telle violence de la part de leur chien, dont la race n’est pas dans la liste des chiens considérés comme dangereux par les autorités.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Brest pour déterminer les circonstances précises de cet incident.