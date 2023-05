Mort d'une mère et de ses deux enfants à Dreux : le père hospitalisé après s'être blessé volontairement au tribunal

L'homme, soupçonné d'avoir tué son ex-femme et leurs deux enfants retrouvés morts jeudi dernier à Dreux (Eure-et-Loir), et qui devait être présenté ce lundi à un magistrat du parquet de Chartres, a été hospitalisé après s'être blessé volontairement.

L'ex-conjoint de la femme et père des enfants retrouvés morts à Dreux le 25 mai dernier s'est blessé volontairement pendant son défèrement au parquet, ce lundi 29 juin. Selon les précisions que procureur de la République de Chartres, Frédéric Chevallier, l'homme semble avoir «essayé de s'étrangler».

Hospitalisé près de Chartres, il doit être examiné par un médecin psychiatre avant d'être à nouveau transféré à la cité judiciaire dans la soirée et présenté au JLD en vue du débat contradictoire sur son éventuel placement en détention.

Interpellé samedi

Lundi matin, le procureur avait annoncé la fin de la garde à vue du suspect et son transfèrement devant le juge des libertés et de la détention, précisant que le parquet allait requérir son placement en détention provisoire. Selon le magistrat, «une information judiciaire va être ouverte des chefs d’homicides volontaires aggravés de la femme et de ses deux enfants».

Interpellé ce samedi en fin de matinée à Plaisir (Yvelines) par la brigade anti-criminalité, ce quadragénaire avait été transféré et placé en garde à vue au commissariat d'Orléans.

Depuis samedi, il était entendu par les enquêteurs de la police judiciaire pour des faits d’«homicides volontaires aggravés».

Pour rappel, le père de famille était recherché depuis la découverte, jeudi dernier, des trois victimes, dans leur pavillon situé à Dreux. Selon nos informations, l'homme avait été arrêté vers 11h30 à la gare de Plaisir-Grignon, à la suite d'un appel d'une employée d'une boutique de téléphonie.