Emploi : ces secteurs touchés par une pénurie de main-d’œuvre

Alors que les chiffres du chômage en France (7,2%) sont à un niveau bas, les difficultés de recrutement n'ont jamais aussi été élevées pour les entreprises, selon une enquête de Pôle Emploi.

Recruter devient difficile pour certains secteurs. C'est du moins ce que laisse penser l'enquête «Besoins en main-d’œuvre 2023» de Pôle Emploi, établie à partir des 424.000 réponses collectées sur les 2,4 millions établissements français entrant dans le champ de l'investigation.

Le premier constat de l'enquête concerne les difficultés générales de recrutement - tout type d'établissement confondu - qui passent de 57,9% en 2022 à 61% aujourd'hui.

Si la famille des «couvreurs et couvreurs zingueurs», «pharmaciens» et «aides à domicile et aides ménagères», occupent le podium du top 10 des métiers où le taux de difficulté est le plus élevé, les plus fortes progressions sont à mettre au crédit des «infirmiers, cadre infirmiers et puériculturices» (+41 points depuis 2018), «employés de libre-service» (+32 points), et «agents de services hospitaliers» (+30 points).

Pour expliquer ces complications, deux motifs principaux reviennent : Le «nombre insuffisant de candidats» dans 85% des cas et ce, malgré une baisse de 1,2 points depuis 2022, ainsi que le «profil inadéquat des candidats», qui a bondi de 7,7 points en un an, pour atteindre les 79%.

62% des projets de recrutement dans les services

Aux difficultés de recrutement, il est nécessaire d'opposer les disparités selon les secteurs d'activité. A eux seuls, les services concentrent ainsi 62% des projets de recrutement (+1,5 points par rapport à 2022), ce qui explique que le métier de serveur de café ou de restaurant est le plus recherché par les employeurs.

Viennent ensuite le commerce (12,2%), l'industrie (9,3%), la construction (8,6%) et l'agriculture (8,1%).

Malgré sa dernière place, le secteur primaire reste source de débouchés, comme le prouve la présence des «viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs» et «agriculteurs salariés, ouvriers agricoles», respectivement aux deuxième et cinquième places du top 10 des métiers les plus recherchés.