«Héritier de Pétain» : Emmanuel Macron compare la déclaration d'Elisabeth Borne sur le RN à «des mots des années 1990»

Le président de la République Emmanuel Macron est revenu ce mardi 30 mai sur la déclaration de sa Première ministre Élisabeth Borne, qui a récemment comparé le Rassemblement national à «l'héritier de Pétain», en marge du Conseil des ministres.

Une mise au point entre le chef de l'exécutif et la cheffe du gouvernement. Emmanuel Macron a affirmé ce mardi 30 mai que «l'extrême droite» ne devait pas être combattue par des «arguments moraux», lors du Conseil des ministres.

Ces propos du président de la République font écho à ceux d'Élisabeth Borne prononcés dimanche sur Radio J. «Il ne faut pas banaliser ses idées (celles du RN), elles sont toujours les mêmes. Alors maintenant, le Rassemblement national y met les formes, mais je continue à penser que c'est une idéologie dangereuse», avait défendu la cheffe du gouvernement, comparant le parti à l'héritier de «Pétain».

«Décrédibiliser par le fond»

D'après plusieurs participants du Conseil des ministres, Emmanuel Macron a estimé qu'il «fallait décrédibiliser le RN par le fond et les incohérences» et non sur la forme, relate l'Agence France-Presse. «Le combat contre l'extrême droite ne passe plus par des arguments moraux», a-t-il poursuivi, avant de mettre la déclaration de sa Première ministre au rang de «mots des années 90 qui ne fonctionnent plus».

De son côté, l'Élysée a défendu l'idée que «le président de la République ne recadre jamais la Première ministre en Conseil des ministres», toujours à l'AFP.