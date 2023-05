Météo : combien de temps le beau temps va-t-il durer ?

Alors que le soleil est présent sur quasiment tout le territoire, avec des températures particulièrement chaudes notamment au nord du pays, des dégradations orageuses devraient être de retour dans le sud du pays à compter de ce mercredi 31 mai.

Depuis quelques jours, le soleil domine le ciel français du nord au sud et les températures sont particulièrement élevées par rapport au début du mois. Pour cette fin de mai, celles-ci avoisinent les 27 °C dans le nord et dépassent parfois les 28 °C dans l’ouest du pays, comme à La Rochelle ou encore à Bordeaux.

Néanmoins, même si le nord devrait continuer à profiter de l'effet anticyclonique centré vers l'Irlande durant les prochains jours, le sud, sous influence de basses pressions méditerranéennes, devrait être confronté à des dégradations orageuses, malgré les températures élevées.

Dans ce cas, on parle d’«orages d’évolution diurne», c’est-à-dire des dégradations orageuses qui surviennent en général au milieu ou en fin d’après-midi. Celles-ci sont provoquées par la hausse progressive des températures durant la journée. Concrètement, elles se forment lorsque l’air froid en altitude est couplé à l’air chaud proche du sol favorisant la création d’un différentiel de température et le développement de ces nuages orageux.

Ce mardi, «après un début de journée calme et lumineux, des nuages commencent à bourgeonner sur les reliefs des Alpes, du Massif central et des Pyrénées», a estimé Météo-France. Ce contraste thermique devrait favoriser l’éclosion des orages dits «orographiques», c’est-à-dire rattachés aux reliefs. Ceux-ci prennent un caractère stationnaire et peuvent engendrer des cumuls de pluie très importants. Ainsi, pour cette journée, ces orages devraient toucher Aurillac (23 °C) et Gap (24 °C).

Une fin de semaine mouvementée dans le sud

A compter de mercredi, les dégradations orageuses devraient s’accentuer dans différents endroits du sud, à savoir Ajaccio (21 °C), Perpignan (23 °C), Montpellier, Marseille (24 °C) et Gap (19 °C). Pour le reste, des averses sont attendues à Tarbes (24 °C), Toulouse (25 °C) et Aurillac (23 °C).

Après une légère accalmie jeudi, les averses orageuses devraient dominer toute la moitié sud ce week-end, et ce à partir de vendredi, avec de fortes activités électriques attendues à Aurillac (24 °C), Gap (25 °C) et Montélimar (26 °C). Sur la moitié nord, en revanche, le beau temps devrait encore perdurer, potentiellement jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Globalement, les températures devraient être comprises entre 15 °C et 26 °C dans le nord et entre 23 °C et 27 °C dans le sud du pays.