Paris : le fléau des agressions sexuelles dans le métro oblige ces femmes à changer de tenue

Pour ne plus risquer d'être la cible d'agressions sexuelles dans le métro parisien, certaines femmes pensent avoir trouvé la parade, en ayant recours à la technique dite du «subway shirt».

La riposte s'organise. Face au phénomène grandissant des agressions sexuelles dans les transports en commun parisiens, des usagères ont développé la technique du «subway shirt», consistant à dissimuler, grâce à une chemise longue, les parties dénudées de leur corps mais aussi leurs fesses. Certaines vont même plus loin et n'hésitent plus à enfiler, par-dessus leur robe, un pantalon ample.

Si cette technique du camouflage jugée «rassurante» s'est répandue à vitesse grand V ces dernières semaines sur les réseaux sociaux, elle n'a pas encore séduit l'ensemble des femmes empruntant le métro parisien.

En effet, certaines tentent toujours de faire la résistance. «Je ne vais pas me priver de me mettre en tenue d'été s'il fait chaud, mais je vais flipper forcément», dit l'une d'entre elles à CNEWS.

Aujourd'hui, 1 femme sur 2 déclare renoncer à s'habiller comme elle le souhaite dans la rue ou les transports, par crainte des regards et des commentaires.