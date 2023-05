«Si on supprimait la délinquance étrangère à Paris, on aurait deux fois moins de crimes et délits», selon Marion Maréchal

Invitée de la Matinale de CNEWS ce mercredi 31 mai, Marion Maréchal, vice-présidente de Reconquête, est revenue sur la hausse de la délinquance dans la capitale. Selon elle, «si on supprimait la délinquance étrangère à Paris, on aurait deux fois moins de crimes et délits».

Mercredi 24 mai, le président de la République, Emmanuel Macron, employait le mot «décivilisation» pour désigner la hausse des faits de violence qui touchent le pays ces dernières semaines. Un terme validé par Marion Maréchal, qui estime qu'il faut «supprimer la délinquance étrangère», notamment à Paris, afin de réduire les crimes et les délits.

«Indéniablement oui, décivilisation n'étant jamais que le synonyme d'un mot employé par d'autres, qui est ensauvagement. Ce qui est dommage derrière le coup de communication d'Emmanuel Macron, c'est qu'il ne se soit pas posé la question des causes de cet ensauvagement, et de l'éventuelle responsabilité de son gouvernement», a-t-elle déploré.

Pour illustrer ses propos, la vice-présidente du parti Reconquête a évoqué un fait de violence, selon elle trop peu relayé par la presse : «J'ai fait il y a quelques jours une vidéo sur un crime atroce, qui n'a malheureusement pas défrayé la chronique, et dont on a peu parlé, qui est le viol d'une femme de 83 ans handicapée, par deux clandestins algériens. Voilà l'une des manifestations les plus éloquentes de cette décivilisation», a jugé Marion Maréchal.

Lien entre immigration et insécurité

Selon la responsable politique, il y a «une responsabilité directe de l'État», puisque pour les deux clandestins en question, l'un «sortait de prison» tandis que l'autre était déjà «sous obligation de quitter le territoire français». «Que faisait-il encore sur le territoire français ?», s'est-elle interrogée. Pour Marion Maréchal, cette affaire révèle le constat entre immigration et insécurité.

Une seule solution s'impose pour Marion Maréchal, celle de supprimer la délinquance étrangère, qui représente «plus de 45%» des délits dans la capitale. «Il y a un lien substantiel, vous imaginez bien que si vous supprimez la délinquance étrangère à Paris, vous aurez deux fois moins de crimes et délits, c'est quand même structurel, donc on ne peut pas passer à côté de ce sujet», a conclu Marion Maréchal.