Surpopulation carcérale : un rapport parlementaire juge le plan du gouvernement insuffisant

Un rapport parlementaire qualifie de «sous-dimensionné» le plan du gouvernement pour lutter contre la surpopulation carcérale. Le programme «15.000» consistait à la création de 7.000 places en 2022 et 8.000 autres en 2027, mais le compte n'y est pas.

Une pénurie toujours sévère de places en prison. Un rapport parlementaire, révélé par Le Canard enchaîné, dénonce le programme gouvernemental pour lutter contre la surpopulation carcérale. Un plan qui serait, selon le député LR du Bas-Rhin Patrick Hetzel qui a rédigé ce rapport, «d'ores et déjà sous-dimensionné».

Intitulé «15.000», ce projet foncier très attendu dévoilé en 2018 par la ministre de la Justice de l'époque, Nicole Belloubet, prévoyait la construction de 15.000 places de prison sur le territoire. Le calendrier avait été établi pour 7.000 places nettes en 2022 et 8.000 supplémentaires d'ici à 2027.

Après Caen et Montpellier, j’inaugure aujourd’hui un nouvel établissement pénitentiaire à Coulaines.



10 nouvelles prisons sortiront de terre en 2023 : le plan 15000 places voulu par @EmmanuelMacron voit le jour pour une réponse pénale renforcée et une détention plus digne. pic.twitter.com/vp6ZVDS4Pk — Eric Dupond-Moretti (@E_DupondM) April 24, 2023

Toutefois, le rapport souligne que seulement 2.441 cellules ont été construites, soit 35% de l'objectif initial. «Ce nouvel échec s'explique à la fois par des facteurs structurels, communs à l'ensemble des programmes immobiliers pénitentiaires, et par des faiblesses propres à ce nouveau programme», peut-on lire.

7.360 places attendues en 2027

A noter que la rédaction de ce rapport intervient dans un contexte très difficile pour le ministère de la Justice, qui doit assumer un nouveau record de détenus incarcérés, à hauteur de 73.162 prisonniers.

Il y a une «incapacité du ministère de la Justice à résorber la surpopulation carcérale et à garantir aux personnes placées sous main de justice des conditions dignes de détention», indique Patrick Hetzel, qui écrit en tant que rapporteur spécial des crédits de la mission Justice de l'Assemblée nationale. «Les programmes immobiliers pénitentiaires n'ont jamais été en mesure de répondre aux enjeux de surpopulation carcérale», ajoute-t-il.

Et la situation ne devrait pas s'améliorer à la vitesse espérée. Malgré des délais déjà non-respectés, «des retards sont à prévoir sur la seconde tranche d'exécution du programme». Le gouvernement a tout de même prévu que sur les 13.415 places restant à mettre en service, 7.360 soient disponibles pour 2017.

@MichelBarnier propose 20.000 nouvelles places de prison en 5 ans avec des établissements pénitentiaires adaptés #Barnier2022 #Debatdeladroite pic.twitter.com/XDvA2pPuZi — Patrick Hetzel (@patrickhetzel) November 14, 2021

Or, le rapporteur n'est pas de cet avis. «Tout porte donc à croire que ce délai ne sera pas tenu et qu'un reliquat significatif de places sera livré d'ici à 2029 ou 2030», souligne-t-il, évoquant «des difficultés importantes de recrutement», à cause d'un «déficit d'attractivité du corps des personnels de surveillance pénitentiaire».

Ce samedi 28 mai, sur l'antenne de CNEWS, David Mathieu, secrétaire du syndicat pénitentiaire Surveillants Toulouse, soulignait que «le métier n'est pas valorisé, le recrutement se fait à la base du Smic». Et ce, alors que des agents sont régulièrement agressés. La semaine dernière, un détenu de la prison de Seysses (Haute-Garonne) a tenté d'étrangler un surveillant.

Ancien soutien de Michel Barnier à la primaire des Républicains pour l'élection présidentielle 2022, Patrick Hetzel soutenait la proposition du candidat de construire 20.000 places de prison en 5 ans.