Epinglés pour «pratiques commerciales trompeuses», ces deux influenceurs sont obligés de partager ce message sur leur compte

Les deux influenceurs français, Ilan Castronovo et Simon Castaldi ont reçu l'obligation de partager des messages de préventions sur leurs réseaux sociaux, après avoir été épinglés pour «pratiques commerciales trompeuses» par la DGCCRF.

Le régulateur a privilégié cette option à une procédure judiciaire. La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) a sanctionné d'une manière particulière Ilan Castronovo et Simon Castaldi, deux influenceurs français épinglés pour des «pratiques commerciales trompeuses». Ainsi, dès ce mercredi 31 mai, les deux hommes ont dû publier sur leurs réseaux sociaux un message écrit par l'institution, qui rappelle aux quelque 2,5 millions de personnes qui les suivent le caractère illicite de cette pratique. Un message qui sera affiché durant trente jours.

En effet, il est reproché à Ilan Castronovo, candidat de téléréalité de 30 ans, d'avoir promu un service de conseil en paris sportifs censé augmenter la réussite du joueur au jeu d'argent et de hasard, et sans mentionner le caractère promotionnel de cette publication, a rappelé Le Parisien.

«Les agents @dgccrf_off du Service National des Enquêtes ont initié une injonction administrative à l’encontre de Illan CASTRONOVO», peut-on lire dans le message.

La fin de certaines pratiques

Alors que la loi «visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux» a été adoptée définitivement au Sénat ce jeudi 1er juin, le texte interdit désormais la promotion «d'abonnements à des pronostics sportifs, des jeux d'argent et de hasard, ainsi que les placements ou investissements financiers et actifs numériques entraînant des risques de perte pour le consommateur», comme le précise l'article premier.

De son côté, le fils de l'ancien présentateur de l'émission Secret Story a quant à lui été visé par la DGCCRF pour avoir «exercé des pratiques qui s'apparentent à de la publicité cachée et dont certaines seraient trompeuses au sens du code de la consommation», a précisé le régulateur.