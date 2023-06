Parcoursup 2023 : heure d’ouverture, procédure… ce qu’il faut savoir sur la plate-forme d’admission

La phase d'admission ouvre pour les 917.000 candidats, ce jeudi 1er juin. Voici tout ce qu'il faut savoir sur le fonctionnement de Parcoursup.

Le verdict est imminent. Alors que 917.000 candidats, dont 629.000 lycéens, ont formulé des vœux sur Parcoursup, la plate-forme d'admission à l'enseignement supérieur va donner ses premiers résultats, jeudi 1er juin.

Verdict attendu à 19h

C'est à 19h officiellement, ou peut-être un peu plus tôt, que les premières réponses doivent être publiées sur Parcoursup.

Les candidats découvriront alors pour chaque formation, s'ils sont acceptés («oui»), acceptés sous condition («oui si»), sur liste d'attente, ou refusés (uniquement pour les filières sélectives).

Dans un premier temps, il sera uniquement possible d'accéder à la plate-forme en mode «consultation», avant pouvoir commencer à répondre aux propositions plus tard dans la soirée.

Fin de la procédure principale le 7 juillet

L'avenir des futurs étudiants ne se joue toutefois pas que jeudi. La phase principale d'admission se poursuivra ainsi jusqu'au 7 juillet, avec entre temps, une phase complémentaire - qui permettra aux candidats de formuler à partir du 15 juin jusqu'à dix nouveaux vœux dans les formations qui disposent encore de places -, et les résultats du Bac, dont les résultats seront communiqués le 4 juillet.

Les lignes risquent donc de bouger d'ici au 7 juillet, au fil de l'évolution des listes d'attente. Alors que les lycéens pourront commencer à classer leurs vœux en attente par ordre de préférence à partir du 30 juin, ils devront répondre au plus tard le 4 juin à 23H59 pour les propositions faites les 1er et 2 juin, au plus tard le 5 juin à 23H59 pour les propositions reçues le 3 juin, puis au plus tard le lendemain soir pour les propositions reçues à partir du 4 juin.

Les résultats sur la plate-forme sont mis à jour tous les matins, au fur et à mesure des réponses reçues de la part des élèves dans toute la France et donc de l'avancée des listes d'attente. Un candidat pourra disposer d'un «oui» et de plusieurs «en attente», dans l'espoir que l'un de ces derniers se transforme en réponse positive.

En cas de questions, un numéro vert est disponible, une messagerie est proposée sur le site de Parcoursup, et «un accompagnement spécifique est prévu pour les candidats qui ont exclusivement demandé des formations sélectives et dont les candidatures n’auraient pas été retenues par les formations qu’ils ont demandées», explique le ministère de l'Education.

En 2022, quelque 94.000 candidats étaient toujours en attente à la fin de la phase principale, et 160 bacheliers étaient sans affectation à la fin de la phase complémentaire qui dure jusqu'en septembre, selon le ministère.