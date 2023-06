EuroMillions : un méga jackpot de 130 millions d’euros minimum à remporter ce vendredi 2 juin

L'EuroMillions met en jeu une cagnotte géante de 130 millions d’euros minimum, à remporter ce vendredi 2 juin.

Qui sera le gagnant de ce jackpot hors-norme de 130 millions d'euros ? Pour remporter cette cagnotte faramineuse, il est tout d'abord nécessaire de remplir une grille EuroMillions à 2,50 euros.

Il faut ensuite cocher sept numéros : cinq numéros sur une grille de 50 numéros et deux étoiles sur une grille de 12 numéros.

Avec cinq numéros gagnants et les deux bonnes étoiles, la cagnotte est décrochée. Le gain est remis en jeu tirage après tirage s’il n’est pas remporté.

Il est également possible de jouer en ligne sur le site de la Française des Jeux (FDJ) ou en téléchargeant l’application. Pour créer un compte FDJ, il est nécessaire d’avoir plus de 18 ans, résider en France ou à Monaco, être titulaire d’un compte bancaire à son nom et fournir une pièce d’identité valide.

Si ce gain du vendredi 2 juin atteint des sommets, il ne s'agit toutefois pas d'un record, car en juillet 2022, un Britannique avait remporté la somme la plus importante jamais atteinte dans l’histoire du jeu, qui s’élevait à 230 millions d’euros.

Le 5 mai dernier, trois joueurs, dont un Français, s’étaient partagé 159 millions d’euros lors d’un tirage exceptionnel.