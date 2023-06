Gironde : le préfet autorise l'usage des drones pour lutter contre les rodéos urbains

Le préfet de la Gironde a annoncé ce vendredi 2 juin avoir autorisé l'usage de drones pour lutter contre les rodéos urbains à Bordeaux pendant tout l'été.

Les drones seront désormais autorisés pour contrôler la pratique des rodéos urbains à Bordeaux cet été. Le préfet de Gironde a annoncé cette décision un mois et demi après un accident qui a fait 13 blessés lors d'une course sauvage.

Cela fait suite à un message du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, fin avril, demandant aux préfets de recourir à ces aéronefs équipés de caméras, dont «l'utilisation en renseignement ne doit pas être négligée», selon lui.

L'usage de drones sera ainsi autorisée du 5 juin au 2 septembre dans «trois quartiers de la ville de Bordeaux (Grand Parc, Bacalan et La Benauge) où la récurrence des phénomènes de rodéos urbains est élevée», a écrit la préfecture de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine dans un communiqué.

«Les forces de sécurité pourront ainsi bénéficier d'une vision grand angle afin de pouvoir identifier et prévenir rapidement le risque d'incident, tout en limitant l'engagement des forces au sol», précise la préfecture qui avait déjà autorisé le recours aux drones lors de la manifestation bordelaise du 1er mai contre la réforme des retraites.

Mi-avril, un automobiliste de 32 ans avait perdu le contrôle de son véhicule à Bordeaux lors d'une course sauvage, faisant 13 blessés. Mis en examen pour blessures involontaires aggravées et infraction à la loi sur les rodéos motorisés, il a été placé en détention provisoire.

15 communes de Haute-Garonne ont également autorisé l'usage des drones

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 3 août 2018, la pratique du rodéo urbain est passée d'une «simple» infraction au code de la route à un délit passible d'un an de prison et de 15.000 euros d'amende. L'usage des drones par les forces de l'ordre est permis depuis un décret du 19 avril.

Les policiers et gendarmes sont autorisés à les utiliser notamment pour le maintien de l'ordre ou la «prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens». La mesure avait été adoptée en décembre 2022 dans le cadre de la loi sur la responsabilité pénale et la sécurité intérieure, découlant de la controversée loi Sécurité globale. Le mois dernier, le préfet de la région Occitanie a également autorisé le recours aux drones pour lutter contre les rodéos urbains dans 15 communes de Haute-Garonne, dont Toulouse, du 18 mai au 18 juillet.