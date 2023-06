Meurtre de Leslie et Kevin : tout savoir sur Guy Trompat, le père du jeune homme, jugé ce vendredi pour «instigations à l’assassinat»

A la suite de la découverte des corps de Leslie et Kevin début mars dans les Deux-Sèvres, le père de ce dernier, Guy Trompat, doit être jugé ce vendredi 2 juin pour «instigations à l’assassinat».

Il aurait menacé de mort et cherché à s'en prendre à ceux qui sont accusés d'avoir tué son fils et sa belle-fille. Guy Trompat, le père de Kevin Trompat, ce jeune homme retrouvé mort avec sa petite amie Leslie Hoorelbeke en mars dernier, soit plus de trois mois après leur disparition à Prahecq dans les Deux-Sèvres, doit être jugé ce vendredi pour «instigations à l’assassinat».

Arrêté en avril, Guy Trompat doit ainsi comparaître devant le tribunal de Niort. Il aurait offert 100.000 euros à quiconque tuerait les détenus suspectés du meurtre de son fils et sa belle-fille ou leurs proches. «Cette proposition aurait été relayée dans différents établissements pénitentiaires et aurait été suivie de la diffusion des photographies des personnes visées», a expliqué le procureur de la République de Niort Julien Wattebled dans un communiqué.

Un homme connu des services de police

Cet homme de 50 ans, est d’ailleurs bien connu de la justice française. En effet, outre ce dossier, Guy Trompat a écopé de quelque 22 condamnations depuis 1993 pour des délits divers.

A noter qu’au moment de la disparition de Kevin et Leslie, ce boucher de formation était incarcéré pour «violences volontaires». Mais il avait été libéré en février et autorisé à purger le reste de sa peine sous bracelet électronique, lui permettant ainsi d’organiser une marche blanche le 12 mars, en hommage aux deux victimes, réclamant que «justice soit faite».

«C'est insurmontable. Ils ont détruit des vies, détruit ma vie. Je ne pourrai pas vivre sans mon fils», avait-il dit à des journalistes.

S’il a reconnu avoir proféré des menaces de mort envers les suspects «sous le coup de la colère», Guy Trompat a néanmoins nié avoir cherché à les tuer. Il encourt une peine de 10 ans d'emprisonnement, selon le parquet.