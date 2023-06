Sébastien Chenu : «L’immigration fait aujourd’hui ployer notre système pénitentiaire»

Sébastien Chenu, député du Nord et vice-président RN de l’Assemblée nationale, a proposé dans la Matinale de CNEWS ce vendredi 2 juin d’expulser les délinquants étrangers pour libérer des places de prison, qui font actuellement défaut en France.

Une mesure forte pour désengorger le milieu carcéral. Sébastien Chenu, député du Nord et vice-président RN à l’Assemblée nationale, a proposé dans la Matinale de CNEWS ce vendredi 2 juin de durcir le ton sur le plan judiciaire en France.

«Le problème, c’est la justice. Je pense que les peines sont souvent mal adaptées. Il faut des peines rapides et efficientes. Il faut supprimer un certain nombre d’allègements de peines», a assuré le conseiller régional des Hauts-de-France.

Pour y parvenir, il a proposé de régler une partie du problème de la surpopulation carcérale en expulsant les délinquants étrangers dans leur pays d’origine.

«Il faut des places de prison. L’immigration fait aussi ployer notre système pénitentiaire. Je pense que si on expulsait les délinquants étrangers dans leur pays, cela libèrerait des places de prison», a déclaré sur CNEWS le vice-président RN à l’Assemblée nationale.

Sébastien Chenu a également rappelé l’importance de la lutte contre la drogue, détaillant les nombreux problèmes relatifs à son marché dans l’Hexagone.

«Il faut, je le redis, mener un combat contre la drogue, qui sous-tend une économie parallèle, celle des armes et celle qu’on trouve dans un certain nombre de quartiers. Quand j’entends Manuel Bompard de la LFI, qui disait il y a quelques semaines qu’il fallait légaliser le hachich… Nous avons en face de nous des gens qui ne savent pas et qui n’ont pas la volonté de s’attaquer à ces problèmes qui déstructurent notre société», a conclu le député RN du Nord.