Paris : l’Assemblée nationale organise un «week-end portes ouvertes» ce samedi et ce dimanche

L'Assemblée nationale organise ce samedi 3 et ce dimanche 4 juin un «week-end portes ouvertes» pendant lequel le public pourra visiter le Palais-Bourbon.

Vous avez toujours rêvé de découvrir les coulisses de l'un des plus hauts lieux du pouvoir politique ? L'Assemblée nationale, située dans le 7e arrondissement de la capitale, ouvre ses portes au public ce week-end et organise même des visites nocturnes.

Les visiteurs qui ont réservé gratuitement leur billet au préalable pourront sillonner les bancs de l’Hémicycle et explorer la célèbre Bibliothèque, déambuler dans les jardins extérieurs du Palais-Bourbon, et même voir de plus près la colonnade de l'Assemblée, tout juste rénovée, qui donne sur la Seine et la Place de la Concorde. Une visite audioguidée spécialement pour les enfants sera également proposée.

Derniers jours pour réserver votre visite lors du week-end portes ouvertes des 3 et 4 juin !





Au programme : expositions, jardins et accès à des lieux inédits !



Réservez votre visite https://t.co/mcR4TvICBt#DirectAN pic.twitter.com/xFgYnEohBS — Assemblée nationale (@AssembleeNat) May 31, 2023

«Le Palais-Bourbon sera ouvert en nocturne jusqu’à 22 heures le samedi. Les amateurs d’art contemporain pourront admirer les installations d’Alexandre Benjamin Navet dans les jardins et les photographies du Palais-Bourbon de l’artiste Eric Aupol», a précisé l'Assemblée nationale dans un communiqué, qui explique que cette opération fait partie de «la démarche d’ouverture de l'Assemblée nationale voulue par la Présidente Yaël Braun-Pivet».