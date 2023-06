Vilebrequin : des bouchons énormes pour accéder au «Merguez Tuning Show» des deux Youtubeurs

Le «Merguez Tuning Show», organisé à Magny-Cours ce dimanche 4 juin, devait réunir 50.000 fans de la chaîne Youtube Vilebrequin, mais d'énormes bouchons ont perturbé l'arrivée des spectateurs.

«Le Merguez Tuning Show» finira-t-il en eau de boudin ? Le rassemblement organisé sur le circuit de Nevers Magny-Cours le 4 juin devait être une grande fête pour les amateurs du style inimitable des Youtubeurs de la chaîne Vilebrequin (2,3 millions d'abonnés), Sylvain Levy et Pierre Chabrier.

Des spectateurs ont fait demi-tour

Mais, pour beaucoup, la fin du trajet s'est transformé en calvaire, puisqu'ils ont effectués les 10 derniers kilomètres à la vitesse de l'escargot.

14km de 2 voies complètement arrêtées pour le #mergueztuningshow par tout les accès.. force à vous moi j'ai pas le courage, je retenterais cette aprem pic.twitter.com/5D3B0VhMbz — No Yogurt Closet (@C492_) June 4, 2023

Une pensée aux 50 000 personnes présentes au Bouchon #MerguezTuningShow. On est ensemble pic.twitter.com/4J4wUWW8gH — Jérémy L-G (@Euskarade) June 4, 2023

Certains ont mis en cause l'organisation, regrettant l'absence de communication, notamment sur l'appli mobile dédiée.

Inoubliables les bouchons #mergueztuningshow @VilebrequinAuto je vous aime fort mais c'est long 3h d'attente sans communication pic.twitter.com/yvMkKHBIyc — EvRaider (@EvRaider) June 4, 2023

Beaucoup de spectateurs munis de billets étaient pourtant partis en plein milieu de la nuit, car les portes des parkings ouvraient à partir de 6h. Ils espéraient ainsi pouvoir s'installer tranquillement et profiter des animations prévues à partir de 8h30, notamment la parade du 1000Tipla, le véhicule star de la journée.

Dans une vidéo, il y a quelques semaines Sylvain Levy et Pierre Chabrier avaient, de le côté, expliqué qu'organiser un tel rassemblement était un vrai défi. notamment sur le plan logistique.

En fin de matinée, ils ont fini par adresser un message à leur communauté, et annoncé que les portes ne fermeraient pas à midi, finalement, pour permettre à tous d'arriver sur place.

Les yeux sont désormais tournés vers un autre Youtubeur, Squeezie, à l'immense popularité (18 millions d'abonnés) Il doit organiser le 9 septembre prochain la deuxième édition du GP Explorer, une course automobile réunissant de multiples Youtubeurs et influenceurs qui va, elle aussi, attirer des dizaines de milliers de fans.

L'événement doit se dérouler sur le circuit du Mans et la billetterie est d'ores et déjà accessible. En 2022, la première édition de la course avait d'ailleurs remportée par… Sylvain, de la chaîne Vilebrequin.